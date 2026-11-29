Ze świata Cyberatak na brytyjski departament. Wyłączono usługi online Oprac. Filip Czekała |

Cyberataki na sklepy spożywcze w kilku państwach Europy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Rzecznik departamentu zapewnił w sobotę o współpracy z rządowymi służbami, aby ustalić przyczynę "próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszych systemów". Zapewnił, że wypłaty świadczeń i emerytur będą realizowane bez zakłóceń.

Ministerstwo Pracy poinformowało, że nie odnotowano żadnych sygnałów wskazujących na opóźnienia w regularnych wypłatach.

Rząd brytyjski realizuje dziennie około 2,5 miliona płatności o łącznej wartości blisko 1,3 miliarda funtów. Resort zaznacza, że sporadyczne problemy z niewielką częścią tych płatności - wynikające z różnych przyczyn - nie są niczym nadzwyczajnym.

Seria cyberataków

W ostatnich latach brytyjskie firmy i instytucje coraz częściej stają się celem agresywnych i regularnych cyberataków. Niektóre z nich zmagały się z zakłóceniami trwającymi miesiącami. Wśród poszkodowanych znalazły się między innymi British Library, firma świadcząca usługi badań krwi, londyńskie metro, sieci handlowe Marks & Spencer i Co-op oraz koncern motoryzacyjny Jaguar Land Rover.