Cyberatak na brytyjski departament. Wyłączono usługi online
Rzecznik departamentu zapewnił w sobotę o współpracy z rządowymi służbami, aby ustalić przyczynę "próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszych systemów". Zapewnił, że wypłaty świadczeń i emerytur będą realizowane bez zakłóceń.
Ministerstwo Pracy poinformowało, że nie odnotowano żadnych sygnałów wskazujących na opóźnienia w regularnych wypłatach.
Rząd brytyjski realizuje dziennie około 2,5 miliona płatności o łącznej wartości blisko 1,3 miliarda funtów. Resort zaznacza, że sporadyczne problemy z niewielką częścią tych płatności - wynikające z różnych przyczyn - nie są niczym nadzwyczajnym.
Seria cyberataków
W ostatnich latach brytyjskie firmy i instytucje coraz częściej stają się celem agresywnych i regularnych cyberataków. Niektóre z nich zmagały się z zakłóceniami trwającymi miesiącami. Wśród poszkodowanych znalazły się między innymi British Library, firma świadcząca usługi badań krwi, londyńskie metro, sieci handlowe Marks & Spencer i Co-op oraz koncern motoryzacyjny Jaguar Land Rover.