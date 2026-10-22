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Ze świata

Vance: nie sądzę, by chodziło tu o Elona

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Wiceprezydent USA J.D. Vance
Trump o zakłóceniach w działaniu Starlinków
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
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Wiceprezydent J.D. Vance stwierdził, że sprawa ograniczeń systemu Starshield dla Ukrainy nie dotyczy Elona Muska, lecz polityki USA wobec Ukrainy i Rosji. Zapewnił także, że trwają prace nad wznowieniem negocjacji pokojowych pomiędzy Rosją a Ukrainą.

- Myślę, że oba kraje zgodziły się zasiąść do stołu negocjacyjnego. Powodem, dla którego nie udało nam się jeszcze zawrzeć porozumienia pokojowego, jest to, że w niektórych szczegółowych kwestiach negocjacyjnych ich stanowiska wciąż zbyt mocno się różnią - powiedział w czwartek dziennikarzom w Ohio wiceprezydent USA J.D. Vance, odnosząc się do negocjacji pokojowych pomiędzy USA a Ukrainą.

Dodał, że wysłannik USA Steve Witkoff, który w ostatnich dniach rozmawiał z przywódcami Ukrainy i Rosji, Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem, podjął działania, by wznowić proces negocjacyjny i że jest co do tego optymistycznie nastawiony.

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Starlink i Starshield

Wiceprezydent USA J.D. Vance odniósł się także do sytuacji wokół systemu Starshield, czyli wojskowej wersji technologii satelitarnej Starlink. W środę Zełenski powiedział, że dostęp do systemu w Ukrainie jest nadal ograniczony. Przekazał jednak, że sekretarz stanu USA Marco Rubio obiecał mu, że "będzie pracował ze swoim zespołem nad odblokowaniem tej kwestii".

Sam Rubio powiedział w środę w Indiach, że Starlink jest komercyjnym produktem i to należąca do Muska firma SpaceX decyduje o ewentualnych ograniczeniach. Twierdził przy tym, że administracja Trumpa nie wydała polecenia nałożenia restrykcji.

Odniósł się w ten sposób do doniesień "Wall Street Journal" o tym, że decyzję o ograniczeniach podjął szef SpaceX Musk, choć miał on rozmawiać o tym z prezydentem Donaldem Trumpem zarówno po upublicznieniu sprawy, jak i - według przynajmniej jednego źródła - przed nim. 

Vance o Musku

- Przede wszystkim Elon Musk prowadzi prywatną firmę i całkowicie rozumiem, dlaczego nie chce angażować się w konflikt między dwoma państwami, jeśli rząd Stanów Zjednoczonych nie wyda mu jasnych wytycznych, jakie działania ma podejmować - oświadczył w czwartek Vance.

- Dlatego nie sądzę, by chodziło tu o Elona. Sedno sprawy sprowadza się do pytania: jaka będzie polityka Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy i Rosji. Jak już wcześniej powiedziałem, pracujemy nad wznowieniem negocjacji - dodał.

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Vance o Europie

Vance ocenił także jako "ironiczne", to, że państwa europejskie, które nie dysponują technologiami porównywalnymi z tymi, jakie rozwinął Musk, "niemal jednomyślnie zdecydowały się prowadzić przeciwko SpaceX wojnę regulacyjną i licencyjną".

- A teraz wszystkie zwracają się do SpaceX z prośbą: proszę, zróbcie to, czego od was potrzebujemy - kontynuował wiceprezydent USA.

Jak dodał, "to uwypukla jedną z kwestii, o których prezydent mówi od lat: państwa europejskie są uzależnione od amerykańskich technologii, amerykańskich przedsiębiorstw i amerykańskiego wojska, a jednocześnie europejscy przywódcy polityczni chętnie krytykują Stany Zjednoczone - sojusznika, od którego w tak dużym stopniu zależą".

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Trump zaprzecza

Trump zaprzeczył, by podejmował decyzję w sprawie Starshielda, a w poniedziałek powiedział dziennikarzom, że nie wie, kto to zrobił i chce to ustalić. 

Po ujawnieniu sprawy Musk napisał na platformie X, że o ograniczeniach decyduje Pentagon i "ostatecznie prezydent". Szef Pentagonu Pete Hegseth zapewnił tymczasem we wtorek, że resort niczego nie wycofał, ale dodał, że Starlink ma prawo decydować o warunkach świadczenia usług.

Źródło: PAP
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Tagi:
starlinkJ.D. VanceUSAWojna w UkrainieRosjaElon Musk
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