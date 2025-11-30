Ruch wzrósł o 800 procent. Padł rekord

Black Friday - tyle wydajemy na zakupy Źródło: TVN24

Klienci masowo przenieśli swoje zakupy do internetu, korzystając z narzędzi AI do wyszukiwania najlepszych promocji, porównywania cen i szybszego finalizowania wyborów zakupowych.

Jak informuje Reuters, wydatki amerykańskich konsumentów na zakupy internetowe podczas Black Friday sięgnęły rekordowych 11,8 mld dolarów, co stanowi wzrost o 9,1 proc. względem roku 2024. Adobe Analytics – analizujące bilion wizyt na stronach sklepów internetowych – wskazuje, że tegoroczny sezon zakupowy przypada na moment, w którym amerykańskie gospodarstwa mierzą się z napiętymi budżetami, rosnącym bezrobociem oraz obniżającym się poziomem zaufania konsumenckiego.

Wzrost popytu na zakupy online potwierdza również Mastercard SpendingPulse. Według ich analizy sprzedaż w sklepach internetowych zwiększyła się o 10,4 proc., podczas gdy sprzedaż w sklepach stacjonarnych wzrosła jedynie o 1,7 proc.

"Konsumenci używają nowych narzędzi"

Jak podaje Adobe, ruch generowany przez narzędzia AI na stronach sklepów internetowych w USA wzrósł aż o 805 proc. rok do roku – i to w czasie, gdy takie rozwiązania jak chatbot Walmartu "Sparky" czy asystent Amazona "Rufus" nadal nie były dostępne.

- Konsumenci używają nowych narzędzi, aby szybciej dotrzeć do tego, czego potrzebują. Dawanie prezentów bywa stresujące, a modele językowe sprawiają, że cały proces wyszukiwania staje się szybszy i bardziej ukierunkowany – powiedziała Suzy Davidkhanian, analityczka eMarketer.

Według danych Salesforce, przytaczanych przez Reutersa, na całym świecie rozwiązania AI wpłynęły na sprzedaż online o wartości 14,2 mld dolarów – z czego 3 mld wygenerowano w USA.

Firma podaje także, że biorąc pod uwagę szerszą kategorię zakupów (również produkty pierwszej potrzeby), Amerykanie wydali online 18 mld dolarów, co oznacza wzrost o 3 proc.

Promocje "nie wydają się tak atrakcyjne"

Najmocniej rosły kategorie luksusowe, w tym odzież i akcesoria premium. Jednocześnie liczba produktów kupowanych podczas jednej transakcji spadła – konsumenci ograniczali ilość, mimo że całkowite wydatki były wyższe.

Davidkhanian zwraca uwagę, że promocje "nie wydają się tak atrakcyjne" jak w 2024 r., gdyż inflacja i taryfy podbiły ceny bazowe.

Michael Ashley Schulman, dyrektor inwestycyjny Running Point, podkreślił, że wzrost cen przy braku głębszych rabatów osłabił rzeczywistą atrakcyjność ofert.

Caila Schwartz, dyrektorka ds. analiz konsumenckich w Salesforce, wskazuje po pierwsze na "absolutny wpływ taryf" i po drugie zwiększenie zakupów przez lepiej zarabiające osoby, co potwierdza siła kategorii luksusowych.

Black Friday w Miami

Oczekiwania wobec Cyber Monday

Rekordowy popyt w Black Friday może przełożyć się na jeszcze większą sprzedaż podczas Cyber Monday – Adobe prognozuje 14,2 mld dolarów (+6,3 proc. r/r), co uczyniłoby go największym dniem zakupów online w roku.

Według prognoz największe obniżki mają objąć elektronikę – nawet do 30 proc. – a także odzież.

W sklepach stacjonarnych ruch w tym roku podczas Black Friday był natomiast słabszy. Wielu klientów przyznaje, że obawia się nadmiernych wydatków, wskazując na wciąż wysoką inflację, niepewność oraz kłopoty na rynku pracy.

