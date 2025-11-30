Logo TVN24
Ze świata

Ruch wzrósł o 800 procent. Padł rekord

Black Friday
Black Friday - tyle wydajemy na zakupy
Źródło: TVN24
Sztuczna inteligencja odegrała kluczową rolę w ustanowieniu rekordu 11,8 miliardów dolarów wydanych online przez Amerykanów w trakcie tegorocznego Black Friday – wskazuje Reuters. Ruch generowany przez narzędzia AI na stronach sklepów internetowych wzrósł aż o 805 procent, licząc rok do roku.

Klienci masowo przenieśli swoje zakupy do internetu, korzystając z narzędzi AI do wyszukiwania najlepszych promocji, porównywania cen i szybszego finalizowania wyborów zakupowych.

Jak informuje Reuters, wydatki amerykańskich konsumentów na zakupy internetowe podczas Black Friday sięgnęły rekordowych 11,8 mld dolarów, co stanowi wzrost o 9,1 proc. względem roku 2024. Adobe Analytics – analizujące bilion wizyt na stronach sklepów internetowych – wskazuje, że tegoroczny sezon zakupowy przypada na moment, w którym amerykańskie gospodarstwa mierzą się z napiętymi budżetami, rosnącym bezrobociem oraz obniżającym się poziomem zaufania konsumenckiego.

Wzrost popytu na zakupy online potwierdza również Mastercard SpendingPulse. Według ich analizy sprzedaż w sklepach internetowych zwiększyła się o 10,4 proc., podczas gdy sprzedaż w sklepach stacjonarnych wzrosła jedynie o 1,7 proc.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
pap_20241129_122
Metki "które mają nas zmylić". "Często nie ma tam nawet 50 procent"
Maja Piotrowska
sklep promocja obnizka - Irina Shatilova shutterstock_2222663835
Black Friday i pułapki sklepów. "Technik jest naprawdę mnóstwo"
Handel
Black Friday
"Głupotą byłoby nie skorzystać, ale interesem życia byłoby nie kupować"
Maja Piotrowska

"Konsumenci używają nowych narzędzi"

Jak podaje Adobe, ruch generowany przez narzędzia AI na stronach sklepów internetowych w USA wzrósł aż o 805 proc. rok do roku – i to w czasie, gdy takie rozwiązania jak chatbot Walmartu "Sparky" czy asystent Amazona "Rufus" nadal nie były dostępne.

- Konsumenci używają nowych narzędzi, aby szybciej dotrzeć do tego, czego potrzebują. Dawanie prezentów bywa stresujące, a modele językowe sprawiają, że cały proces wyszukiwania staje się szybszy i bardziej ukierunkowany – powiedziała Suzy Davidkhanian, analityczka eMarketer.

Według danych Salesforce, przytaczanych przez Reutersa, na całym świecie rozwiązania AI wpłynęły na sprzedaż online o wartości 14,2 mld dolarów – z czego 3 mld wygenerowano w USA.

Firma podaje także, że biorąc pod uwagę szerszą kategorię zakupów (również produkty pierwszej potrzeby), Amerykanie wydali online 18 mld dolarów, co oznacza wzrost o 3 proc.

Promocje "nie wydają się tak atrakcyjne"

Najmocniej rosły kategorie luksusowe, w tym odzież i akcesoria premium. Jednocześnie liczba produktów kupowanych podczas jednej transakcji spadła – konsumenci ograniczali ilość, mimo że całkowite wydatki były wyższe.

Davidkhanian zwraca uwagę, że promocje "nie wydają się tak atrakcyjne" jak w 2024 r., gdyż inflacja i taryfy podbiły ceny bazowe.

Michael Ashley Schulman, dyrektor inwestycyjny Running Point, podkreślił, że wzrost cen przy braku głębszych rabatów osłabił rzeczywistą atrakcyjność ofert.

Caila Schwartz, dyrektorka ds. analiz konsumenckich w Salesforce, wskazuje po pierwsze na "absolutny wpływ taryf" i po drugie zwiększenie zakupów przez lepiej zarabiające osoby, co potwierdza siła kategorii luksusowych.

Black Friday w Miami
Black Friday w Miami
Źródło: PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Oczekiwania wobec Cyber Monday

Rekordowy popyt w Black Friday może przełożyć się na jeszcze większą sprzedaż podczas Cyber Monday – Adobe prognozuje 14,2 mld dolarów (+6,3 proc. r/r), co uczyniłoby go największym dniem zakupów online w roku.

Według prognoz największe obniżki mają objąć elektronikę – nawet do 30 proc. – a także odzież.

W sklepach stacjonarnych ruch w tym roku podczas Black Friday był natomiast słabszy. Wielu klientów przyznaje, że obawia się nadmiernych wydatków, wskazując na wciąż wysoką inflację, niepewność oraz kłopoty na rynku pracy.

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

