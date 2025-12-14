Logo TVN24
Kumulacja w amerykańskiej loterii Powerball rośnie do miliardowej kwoty

loteria powerball usa - Deutschlandreform shutterstock_2340357909
Kumulacja w loterii Powerball rozbita. Wygrana to 1,8 miliarda dolarów
Źródło: TVN24
Kumulacja sobotniej loterii Powerball osiągnęła 1,1 miliarda. To druga najwyższa suma w tym roku - poinformował organizator. Kolejne losowanie w poniedziałek.

W sobotnim losowaniu nie odnotowano dużych wygranych. Potencjalny zwycięzca losowania, które odbędzie się w poniedziałek, może zdobyć 1,1 miliarda dolarów - drugą najwyższą kwotę w loterii w tym roku.

Liczby, które padły w sobotę, to 1, 28, 31, 57, 58, a Powerball to 16.

Miliardowe kumulacje

Jak poinformowała organizator loterii, Powerball, choć ani jeden gracz nie trafił wszystkich liczb, dwa kupony - w stanach Karolina Północna i Pensylwania - zdobyły drugą nagrodę, czyli po 2 miliony dolarów.

To druga pula w wysokości co najmniej 1 miliarda w tym roku. We wrześniu odnotowano dwóch zwycięzców pierwszej nagrody - mieszkańcy Teksasu i Missouri podzielili między siebie nagrodę o wartości 1,787 miliarda dolarów. Wrześniowa suma była drugą co do wielkości najwyższą wygraną w historii loterii Powerball w Stanach Zjednoczonych. Największa, czyli 2,04 miliarda dolarów, padła w 2022 roku.

Jackpoty warte miliardy dolarów pojawiają się w USA dopiero od 10 lat. Pierwsza miliardowa wygrana - w wysokości 1,586 miliarda dolarów - padła w 2016 roku.

Forma wypłaty wygranej

To, czy zwycięzcy otrzymają pełną oferowaną wartość nagrody zależy od sposobu w jaki zdecydują się otrzymać wypłatę. 1 miliard, który można było wygrać w sobotnim losowaniu zostałby wypłacony tylko wtedy, gdyby zwycięzca zdecydował się na 30 rosnących rat - w formie renty uwzględniającej odsetki - przez 29 lat.

W innym wypadku można wybrać kwotę ryczałtową, która w poniedziałkowym wyniesie 503,4 miliony dolarów. Obie sumy nie uwzględniają podatków. Zwycięzcy Powerballa przeważnie wybierają drugą opcję.

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Deutschlandreform / Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
USALoterieLoteria
