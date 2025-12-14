Kumulacja w amerykańskiej loterii Powerball rośnie do miliardowej kwoty

W sobotnim losowaniu nie odnotowano dużych wygranych. Potencjalny zwycięzca losowania, które odbędzie się w poniedziałek, może zdobyć 1,1 miliarda dolarów - drugą najwyższą kwotę w loterii w tym roku.
Liczby, które padły w sobotę, to 1, 28, 31, 57, 58, a Powerball to 16.
Miliardowe kumulacje
Jak poinformowała organizator loterii, Powerball, choć ani jeden gracz nie trafił wszystkich liczb, dwa kupony - w stanach Karolina Północna i Pensylwania - zdobyły drugą nagrodę, czyli po 2 miliony dolarów.
To druga pula w wysokości co najmniej 1 miliarda w tym roku. We wrześniu odnotowano dwóch zwycięzców pierwszej nagrody - mieszkańcy Teksasu i Missouri podzielili między siebie nagrodę o wartości 1,787 miliarda dolarów. Wrześniowa suma była drugą co do wielkości najwyższą wygraną w historii loterii Powerball w Stanach Zjednoczonych. Największa, czyli 2,04 miliarda dolarów, padła w 2022 roku.
Jackpoty warte miliardy dolarów pojawiają się w USA dopiero od 10 lat. Pierwsza miliardowa wygrana - w wysokości 1,586 miliarda dolarów - padła w 2016 roku.
Forma wypłaty wygranej
To, czy zwycięzcy otrzymają pełną oferowaną wartość nagrody zależy od sposobu w jaki zdecydują się otrzymać wypłatę. 1 miliard, który można było wygrać w sobotnim losowaniu zostałby wypłacony tylko wtedy, gdyby zwycięzca zdecydował się na 30 rosnących rat - w formie renty uwzględniającej odsetki - przez 29 lat.
W innym wypadku można wybrać kwotę ryczałtową, która w poniedziałkowym wyniesie 503,4 miliony dolarów. Obie sumy nie uwzględniają podatków. Zwycięzcy Powerballa przeważnie wybierają drugą opcję.
Autorka/Autor: skib/ams
Źródło: CNN
Źródło zdjęcia głównego: Deutschlandreform / Shutterstock