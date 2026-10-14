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Ze świata

Musk: za ograniczanie Starshieldów odpowiada Donald Trump

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Elon Musk
Max Kidruk: już pięć lat temu ostrzegałem przed Elonem Muskiem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: SHAWN THEW/EPA/PAP
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Decyzje dotyczące ograniczeń w działaniu i sposobu wykorzystywania systemów Starshield należą do amerykańskich sił zbrojnych, a ostatecznie do prezydenta Donalda Trumpa - oświadczył Elon Musk. Odniósł się w ten sposób do doniesień, że ograniczenie działania tej technologii w Ukrainie miało zakłócić część operacji wojskowych.

Elon Musk podkreślił w środę, że systemy Starshield są własnością rządu Stanów Zjednoczonych i pozostają pod jego kontrolą. Jak zaznaczył właściciel koncernu SpaceX, to amerykańskie władze podejmują decyzje dotyczące ewentualnych ograniczeń w ich funkcjonowaniu.

"Wszelkie decyzje dotyczące ograniczeń prędkości lub sposobu wykorzystywania systemów należą do sił zbrojnych USA, a ostatecznie do prezydenta Stanów Zjednoczonych" - napisał Musk na platformie X.

Musk rozróżnia Starshield i Starlink

Musk zaznaczył jednocześnie, że Starlink jest przeznaczony do zastosowań cywilnych oraz działań o charakterze obronnym. Według niego system nie może być wykorzystywany do prowadzenia ofensywnych operacji wojskowych.

Starlink i Starshield to odrębne rozwiązania rozwijane przez SpaceX. Starlink zapewnia satelitarny dostęp do internetu, natomiast Starshield jest systemem przygotowanym na potrzeby instytucji rządowych i wojska USA.

Oświadczenie Muska pojawiło się po informacjach o ograniczeniu funkcjonowania terminali Starlink wykorzystywanych w Ukrainie.

Ukraińcy mówią o zakłóconych misjach

W nocy z wtorku na środę działanie części terminali Starlink w Ukrainie miało zostać ograniczone. Poinformował o tym Serhij Sternenko. Według niego problemy z łącznością wpłynęły na przebieg niektórych misji wojskowych.

Do sprawy odniósł się również Serhij Beskrestnow, doradca prezydenta Zełenskiego, który napisał na Telegramie, że ukraińskie siły obronne nie zostały wcześniej poinformowane o planowanych ograniczeniach.

"Nasze siły obronne nie otrzymały ostrzeżenia o takim ograniczeniu, co doprowadziło do niepowodzenia wielu misji" - przekazał.

Jego zdaniem sytuacja "nie może być przypadkiem" i ma związek z "obecną sytuacją polityczną". Nie przedstawiono jednak dowodów potwierdzających, że problemy techniczne były skutkiem świadomej decyzji politycznej.

Doniesienia po deklaracji Trumpa

Informacje o ograniczeniu działania Starlinka pojawiły się kilka dni po oświadczeniu Donalda Trumpa. Prezydent USA ogłosił w piątek 9 października, że zawarł z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem umowę paliwową dotyczącą natychmiastowej dostawy 300 tys. ton oleju napędowego na rynek światowy, w tym amerykański.

Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, że porozumienie paliwowe oraz problemy z funkcjonowaniem terminali Starlink w Ukrainie są ze sobą powiązane.

Równolegle prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek, że Kijów nie otrzymał od partnerów ostrzeżenia przed rosyjskim atakiem balistycznym na stolicę. W wyniku uderzenia ucierpiała infrastruktura cywilna.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Elon Muskstarlink
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