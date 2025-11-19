Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Trump: chętnie bym go wywalił

Donald Trump w Białym Domu
Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o finansowaniu rządu, która kończy shutdown
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025
Prezydent USA przyznał, że chętnie zwolniłby szefa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella, którego obwinia o utrzymywanie zbyt wysokich stóp procentowych. - Coś z nim nie tak, po prostu bym go wywalił - stwierdził w środę Donald Trump. Dodał, że od tak radykalnego kroku powstrzymuje go jedynie sekretarz skarbu Scott Bessent, którego nazwał "głosem rozsądku".

Trump kilkakrotnie wspomniał o swoich pretensjach do szefa banku centralnego podczas przemówienia na Amerykańsko-Saudyjskim Forum Inwestycyjnym w Waszyngtonie. Twierdził, że przez zbyt zachowawczą postawę w sprawie cięcia stóp procentowych ucierpiał rynek mieszkaniowy, choć jednocześnie zapewniał, że mimo to oprocentowanie kredytów hipotecznych spada dzięki polityce Białego Domu.

- Stopy procentowe kredytów hipotecznych spadają pomimo Fed. Scott (Bessent - red.), musisz się zająć tym gościem. Ma poważne problemy psychiczne. Coś z nim nie tak. Po prostu, szczerze mówiąc, chętnie bym go wykopał ("fire his ass" - red.) - powiedział Trump, nazywając Powella "klaunem".

- Facet jest skrajnie niekompetentny (...) Musisz się tym zająć, Scott. Jedyną rzeczą, którą Scott zawalił jest Fed, bo stopy procentowe są za wysokie. Scott, jeśli szybko tego nie naprawisz, wykopię ciebie - zagroził żartobliwie Trump.

"Macie duże szczęście"

Prezydent USA zainscenizował dialog między nim i Bessentem, w którym Bessent prosił go o to, by nie zwalniał szefa banku centralnego, którego kadencja wygasa w maju 2026 r.

- On jest głosem rozsądku. Powiem wam, że macie duże szczęście, że go macie - powiedział o swoim ministrze. Dodał przy tym, że za zwolnieniem Powella opowiadał się jego minister handlu Howard Lutnick.

Bessent i część innych doradców Trumpa argumentowała, że zwolnienie szefa Fed i pogwałcenie zasady niezależności banku centralnego zachwiałoby rynkiem i wiarygodnością amerykańskiego systemu. Trump wielokrotnie w ostrych słowach krytykował Powella i twierdził, że ma prawo go zwolnić, lecz ostatecznie tego nie zrobił. Bessent z kolei - który sam odrzucił propozycję zastąpienia Powella - prowadzi rekrutację na jego następcę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Larry Summers
Maile Epsteina. Były doradca Clintona i Obamy odchodzi z zarządu OpenAI
Tech
Prezydent Donald Trump przyjął w Białym Domu następcę tronu Arabii Saudyjskiej księcia Mohammeda bin Salmana
Ta transakcja może "zmienić układ sił" na Bliskim Wschodzie
TVN24
Donald Trump
Najgorsze notowania Trumpa od objęcia urzędu. Nowy sondaż
TVN24

Trump wielokrotnie w ostrych słowach krytykował Powella i twierdził, że ma prawo go zwolnić, lecz ostatecznie tego nie zrobił. Bessent z kolei - który sam odrzucił propozycję zastąpienia Powella - prowadzi rekrutację na jego następcę.

We wtorek Trump powiedział, że prowadził już część rozmów z kandydatami i w zasadzie dokonał już wyboru, choć odmówił podania nazwiska. Stwierdził, że brani pod uwagę są zarówno konwencjonalni, jak i niekonwencjonalni kandydaci.

W październiku Bessent mówił, że na krótkiej liście znajduje się pięciu kandydatów: członkowie Rady Gubernatorów Fed Christopher Waller i Michelle Bowman, były członek Kevin Warsh, szef Narodowej Rady Ekonomicznej przy Białym Domu Kevin Hassett oraz dyrektor funduszu inwestycyjnego BlackRock Rick Rieder.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpUSA
Zobacz także:
social media shutterstock_2564867453
"Możliwe naruszenie prywatności milionów użytkowników"
Tech
shutterstock_1972884914
Lawina zachorowań w Czechach. Ministerstwo ostrzega przed podróżą
Ze świata
lotnisko bruksela belgia shutterstock_2541158149
Nie odleci żaden samolot. Port ostrzega przed utrudnieniami
Ze świata
Larry Summers
Maile Epsteina. Były doradca Clintona i Obamy odchodzi z zarządu OpenAI
Tech
shutterstock_2610977251
Wielka przepaść finansowa. Szokujące dane
Ze świata
Chiny młotek
Były prezes chińskiego giganta skazany na karę śmierci
Ze świata
shutterstock_2192376717
Rząd szykuje nową opłatę. "Zaproponujemy wstępnie jakieś od do"
Z kraju
sklep target market usa - shutterstock_2597312701
Zwolnienia, cięcia, obniżki. Wielka sieć "może sięgać dna"
Ze świata
Pamięć RAM
Ceny mogą wzrosnąć dwukrotnie. "Sejsmiczna zmiana"
Tech
Siedziba Nexperii w Holandii
Kłopoty w branży. Rząd nagle wstrzymuje przejęcie
Tech
Elon Musk na obiedzie Donalda Trumpa
Musk i prezesi gigantów na forum z przedstawicielami Arabii Saudyjskiej. Miliardy w grze
Tech
shutterstock_1514808599
Jest decyzja sądu w sprawie handlowego giganta
Ze świata
MIiR pracuje nad ustawą pozwalającą zarejestrować w banku książeczki mieszkaniowe
Relikt z PRL może nadwyrężyć budżet państwa. "Polityczna rozgrywka"
Nieruchomości
shutterstock_2655090855
"Niedopuszczalne ryzyko" na popularnej platformie. Jest reakcja
Tech
carbonara
Fałszywa "carbonara" w Parlamencie Europejskim. Interweniuje minister rolnictwa
Ze świata
Gustav Klimt - Portret Elisabeth Lederer
Zrabowany przez nazistów, niemal spłonął. Sprzedany za astronomiczną kwotę
Ze świata
shutterstock_2246154537
Europa chce uwolnić się od Chin. "Kosztowne samozadowolenie"
Ze świata
GettyImages-2235448391
Zakup WhatsAppa i Instagrama nie narusza prawa. Meta wygrywa z rządem
Tech
shutterstock_2292332745
Import owoców morza wstrzymany. "Wyjątkowo karygodne"
Ze świata
shutterstock_2515380993
Nowa odsłona programu Mój Prąd już wkrótce
Z kraju
Wygląd kominów podpowie urzędnikom, czy w budynku może być kopciuch
Poszkodowani beneficjenci programu "Czyste Powietrze" mają uzyskać pomoc
Z kraju
shutterstock_1263329617
Kumulacja Lotto rośnie
Pieniądze
shutterstock_2117281391
Kumulacja w górę. Do wygrania 140 milionów złotych
Pieniądze
Open'er Festival - pogoda na koncertowe dni
Zakaz odsprzedaży biletów powyżej ich wartości. Plany rządu
Ze świata
Friedrich Merz
"Europa nie może pozostawić im tej dziedziny". Kanclerz Niemiec alarmuje
Tech
shutterstock_2470895313
Inwestorzy patrzą na wyniki giganta. "Ma możliwość kreowania rynku"
Tech
zloty zlotowka pln shutterstock_1246227253
Złoty pod presją. Możliwe dalsze osłabienie
Rynki
shutterstock_2123822069
Drony nad Moskwą. Dwa lotniska wstrzymały ruch
Ze świata
shutterstock_2346147679
Mniejsza od Warszawy. Google chce zbudować tam centrum
Tech
Zdaniem ekspertów cała sytuacja wynikła z tego, kim jest sam Elon Musk
Grokipedia, czyli encyklopedia AI według Elona Muska
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica