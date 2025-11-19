Trump: chętnie bym go wywalił

Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o finansowaniu rządu, która kończy shutdown Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Trump kilkakrotnie wspomniał o swoich pretensjach do szefa banku centralnego podczas przemówienia na Amerykańsko-Saudyjskim Forum Inwestycyjnym w Waszyngtonie. Twierdził, że przez zbyt zachowawczą postawę w sprawie cięcia stóp procentowych ucierpiał rynek mieszkaniowy, choć jednocześnie zapewniał, że mimo to oprocentowanie kredytów hipotecznych spada dzięki polityce Białego Domu.

- Stopy procentowe kredytów hipotecznych spadają pomimo Fed. Scott (Bessent - red.), musisz się zająć tym gościem. Ma poważne problemy psychiczne. Coś z nim nie tak. Po prostu, szczerze mówiąc, chętnie bym go wykopał ("fire his ass" - red.) - powiedział Trump, nazywając Powella "klaunem".

- Facet jest skrajnie niekompetentny (...) Musisz się tym zająć, Scott. Jedyną rzeczą, którą Scott zawalił jest Fed, bo stopy procentowe są za wysokie. Scott, jeśli szybko tego nie naprawisz, wykopię ciebie - zagroził żartobliwie Trump.

"Macie duże szczęście"

Prezydent USA zainscenizował dialog między nim i Bessentem, w którym Bessent prosił go o to, by nie zwalniał szefa banku centralnego, którego kadencja wygasa w maju 2026 r.

- On jest głosem rozsądku. Powiem wam, że macie duże szczęście, że go macie - powiedział o swoim ministrze. Dodał przy tym, że za zwolnieniem Powella opowiadał się jego minister handlu Howard Lutnick.

Bessent i część innych doradców Trumpa argumentowała, że zwolnienie szefa Fed i pogwałcenie zasady niezależności banku centralnego zachwiałoby rynkiem i wiarygodnością amerykańskiego systemu. Trump wielokrotnie w ostrych słowach krytykował Powella i twierdził, że ma prawo go zwolnić, lecz ostatecznie tego nie zrobił. Bessent z kolei - który sam odrzucił propozycję zastąpienia Powella - prowadzi rekrutację na jego następcę.

We wtorek Trump powiedział, że prowadził już część rozmów z kandydatami i w zasadzie dokonał już wyboru, choć odmówił podania nazwiska. Stwierdził, że brani pod uwagę są zarówno konwencjonalni, jak i niekonwencjonalni kandydaci.

W październiku Bessent mówił, że na krótkiej liście znajduje się pięciu kandydatów: członkowie Rady Gubernatorów Fed Christopher Waller i Michelle Bowman, były członek Kevin Warsh, szef Narodowej Rady Ekonomicznej przy Białym Domu Kevin Hassett oraz dyrektor funduszu inwestycyjnego BlackRock Rick Rieder.

