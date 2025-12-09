Logo TVN24
Ze świata

"Arbitralna i kapryśna" decyzja Trumpa. Wyrok sądu

Donald Trump
Trump do reporterki: jest pani wstrętną, straszną reporterką
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025
Sędzia z federalnego sądu w Massachusetts uchyliła memorandum prezydenta Donalda Trumpa, wstrzymujące rozwój farm wiatrowych na lądzie i morzu - podał CNBC. Decyzja zapadła po pozwie złożonym przez 17 stanów, które alarmowały o zagrożeniu dla całej branży.

Sędzia Patti Saris z Sądu Okręgowego dla Dystryktu Massachusetts unieważniła w poniedziałek zakaz wydany przez Donalda Trumpa w sprawie energetyki wiatrowej. Orzekła, że decyzja prezydenta USA w tej sprawie była "arbitralna i kapryśna oraz sprzeczna z prawem".

Memorandum z 20 stycznia wstrzymywało wydawanie pozwoleń pod nowe lądowe i morskie farmy wiatrowe do czasu federalnego przeglądu.

Zdaniem sądu agencje federalne nie przedstawiły racjonalnego uzasadnienia dla tak drastycznej zmiany polityki.

nvidia czip shutterstock_1060748543
Trump pozwolił Nvidii na eksport chipów do Chin
Tech
Donald Trump
Trump znów obraża. "Jesteś wstrętną reporterką"
TVN24
Donald Trump
"Europa musi bardzo uważać". Trump reaguje na unijną decyzję
TVN24

"Egzystencjalne zagrożenie"

Pozew złożyło w maju 17 stanów reprezentowanych przez prokurator generalną stanu Nowy Jork Letitię James. Stany argumentowały, że zakaz stanowi "egzystencjalne zagrożenie dla przemysłu wiatrowego".

Po ogłoszeniu wyroku James napisała: "To wielkie zwycięstwo w naszej walce o dalsze przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu i ochronę jednego z najlepszych źródeł czystej, niezawodnej i przystępnej cenowo energii".

Szczególnie stany północno-wschodnie i środkowoatlantyckie rozwijają morskie farmy wiatrowe, by zaspokoić przyszłe zapotrzebowanie na energię i ograniczyć emisję dwutlenku węgla.

Biały Dom odpowiedział, że projekty offshore były "niesprawiedliwie uprzywilejowane", podczas gdy reszta sektora energetycznego zmagała się z uciążliwymi regulacjami.

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GRAEME SLOAN / POOL

