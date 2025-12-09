"Arbitralna i kapryśna" decyzja Trumpa. Wyrok sądu

Trump do reporterki: jest pani wstrętną, straszną reporterką Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sędzia Patti Saris z Sądu Okręgowego dla Dystryktu Massachusetts unieważniła w poniedziałek zakaz wydany przez Donalda Trumpa w sprawie energetyki wiatrowej. Orzekła, że decyzja prezydenta USA w tej sprawie była "arbitralna i kapryśna oraz sprzeczna z prawem".

Memorandum z 20 stycznia wstrzymywało wydawanie pozwoleń pod nowe lądowe i morskie farmy wiatrowe do czasu federalnego przeglądu.

Zdaniem sądu agencje federalne nie przedstawiły racjonalnego uzasadnienia dla tak drastycznej zmiany polityki.

"Egzystencjalne zagrożenie"

Pozew złożyło w maju 17 stanów reprezentowanych przez prokurator generalną stanu Nowy Jork Letitię James. Stany argumentowały, że zakaz stanowi "egzystencjalne zagrożenie dla przemysłu wiatrowego".

Po ogłoszeniu wyroku James napisała: "To wielkie zwycięstwo w naszej walce o dalsze przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu i ochronę jednego z najlepszych źródeł czystej, niezawodnej i przystępnej cenowo energii".

Szczególnie stany północno-wschodnie i środkowoatlantyckie rozwijają morskie farmy wiatrowe, by zaspokoić przyszłe zapotrzebowanie na energię i ograniczyć emisję dwutlenku węgla.

Biały Dom odpowiedział, że projekty offshore były "niesprawiedliwie uprzywilejowane", podczas gdy reszta sektora energetycznego zmagała się z uciążliwymi regulacjami.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: Jan Sowa Źródło: CNBC Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GRAEME SLOAN / POOL