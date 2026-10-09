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Unia Europejska znosi cła. To odpowiedź na ruch Rosji

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Libin Kallada Photography / Shutterstock.com
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W sobotę zniesione zostaną unijne cła na 80 procent towarów importowanych z Armenii. Wspólnota chce w ten sposób wesprzeć armeńską gospodarkę, która boryka się z restrykcjami nałożonymi przez Rosję.

Liberalizacja handlu pomiędzy UE a Armenią zostanie wprowadzona tymczasowo - ma obowiązywać przez dwa lata, do 2028 roku. Obejmie 80 proc. całkowitego eksportu Armenii do UE, w tym większość świeżych owoców, warzyw i kwiatów oraz ponad 90 proc. napojów i alkoholi.

Armenia bliżej UE

Zniesienie ceł zaproponowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas lipcowej wizyty w stolicy Armenii, Erywaniu. Celem jest przekierowanie armeńskiego eksportu z Rosji do UE w związku z trudnościami, jakich doświadczają eksporterzy na rosyjskiej granicy.

Rosja zaczęła wprowadzać ograniczenia importowe na towary z Armenii przed wyborami parlamentarnymi, które odbyły się w tym kraju 7 czerwca. Było to postrzegane jako próba wywarcia nacisku na Armenię, która pod przywództwem premiera Nikola Paszyniana zaczęła poluzowywać relacje z Kremlem na rzecz współpracy z UE.

Paszynian wygrał czerwcowe wybory - jego partia Umowa Społeczna zdobyła blisko połowę głosów. W sierpniu br. Paszynian zapowiedział z kolei, że wkrótce Erywań rozpocznie proces ubiegania się o członkostwo w UE.

Zależność od rosyjskiego gazu

Pomimo zbliżenia z Unią i utrudnień w handlu z Rosją, Armenia pozostaje członkiem kierowanej przez Kreml Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG). Erywań dołączył do tej organizacji regionalnej po tym, gdy w 2013 r. zrezygnował pod naciskiem Moskwy z umowy stowarzyszeniowej z UE. Wyjście z EUG mogłoby się wiązać z odcięciem Armenii od rosyjskiego gazu.

UE jest czwartym co do wielkości rynkiem zbytu dla armeńskiego eksportu, z udziałem wynoszącym 8 proc. w całkowitym eksporcie Armenii w 2025 r. Pierwsza pozostaje Rosja, a za nią są Zjednoczone Emiraty Arabskie i Chiny.

Źródło: PAP
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Tagi:
ArmeniaRosjaSankcjeCłaUnia Europejska
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