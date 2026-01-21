Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Ukraina ujawnia szczegóły afery korupcyjnej

Ukraina, Kijów. Ukraińska stolica mierzy się z brakami w dostawach prądu i ciepła przez rosyjskie ataki
Trudna sytuacja w Kijowie. Brakuje ogrzewania, prądu, wody
Źródło: TVN24
Służby ukraińskie opublikowały szczegóły afery korupcyjnej dotyczącej defraudacji państwowych funduszy. Wśród dziewięciu podejrzanych znalazł się były zastępca szefa Biura Prezydenta Rostysław Szurma, oskarżony o pobieranie wynagrodzenia za elektrownie słoneczne znajdujące się na terenach okupowanych przez Rosję, które od dawna nie są połączone z ukraińską siecią.

Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna ujawniły schemat defraudacji funduszy przeznaczonych na wypłaty według "zielonej" taryfy przez komercyjne przedsiębiorstwa energetyczne. Łączna wielkość strat dla budżetu państwa wynosi 3,2 mln dolarów (141,3 mln hrywien) - podało Biuro.

Media: spór o Grenlandię jest zły dla Ukrainy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Media: spór o Grenlandię jest zły dla Ukrainy

Dziewięciu podejrzanych

"Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna ujawniły schemat defraudacji pieniędzy przeznaczonych na wypłaty według 'zielonej' taryfy. Zarabiały na tym komercyjne przedsiębiorstwa energetyczne, znajdujące się na terytorium obwodu zaporoskiego okupowanym przez Rosję" - poinformowało Biuro w środę w komunikatorze Telegram.

Według doniesień mediów w tej sprawie jest dziewięciu podejrzanych. Znaleźli się wśród nich: zastępca poprzedniego szefa Biura Prezydenta Ukrainy, Andrija Jermaka, były członek rady nadzorczej państwowej spółki Naftohaz Ukraina, jego brat - właściciel sieci ukraińskich i zagranicznych firm, zaufany współpracownik byłego wysokiego rangą urzędnika, kierownicy i pracownicy kontrolowanych przedsiębiorstw, a także były dyrektor handlowy spółki akcyjnej Zaporiżiaobłenerho, która zajmuje się dystrybucją, transportem i dostawą energii elektrycznej w obwodzie zaporoskim.

Według informacji posła Jarosława Żełezniaka, chodzi w szczególności o byłego zastępcę szefa Biura Prezydenta Rostysława Szurmę. "Podejrzenie wobec Szurmy zostało wystosowane na podstawie mojego zgłoszenia do Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy" - napisał Żełezniak w komunikatorze Telegram, komentując wiadomość od Biura.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Setki tysięcy ludzi opuściły stolicę Ukrainy

Setki tysięcy ludzi opuściły stolicę Ukrainy

TVN24
Zełenski w Kijowie, ale "wszystko może się zmienić w każdej chwili"

Zełenski w Kijowie, ale "wszystko może się zmienić w każdej chwili"

TVN24

Schemat defraudacji

Jak podało Biuro, w latach 2019-20 były deputowany rady obwodu donieckiego, wraz z bratem, przejęli kontrolę nad licznymi przedsiębiorstwami wytwarzającymi energię elektryczną z alternatywnych źródeł. Na terenie rejonu wasylowskiego w obwodzie zaporoskim zbudowali elektrownie słoneczne o łącznej mocy około 60 MW i zawarli umowy z państwowym przedsiębiorstwem Harantowany Pokupec na sprzedaż energii elektrycznej według "zielonej" taryfy.

Po rozpoczęciu pełnowymiarowej inwazji Rosji i okupacji części obwodu zaporoskiego, elektrownie słoneczne straciły połączenie ze Zjednoczonym Systemem Energetycznym Ukrainy, uległy uszkodzeniom, a personel został ewakuowany.

Mimo to przedsiębiorstwa kontrolowane przez osoby podejrzane nadal deklarowały, że produkują energię elektryczną i otrzymywały za nią wynagrodzenie według "zielonej" taryfy, chociaż w rzeczywistości ta energia nie trafiała do systemu energetycznego Ukrainy.

Sprawcy podawali nieprawdziwe informacje o wielkości produkcji energii i gotowości technicznej stacji, zwłaszcza podczas całkowitego odcięcia zasilania. Otrzymane pieniądze były następnie wyprowadzane za pośrednictwem powiązanych spółek. Łączna kwota strat wyniosła 141,3 mln hrywien.

Utworzone w 2014 r. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy zajmuje się zwalczaniem korupcji na najwyższych szczeblach władzy, prowadząc śledztwa wobec urzędników państwowych, polityków i menedżerów państwowych spółek; powstanie urzędu było jednym z warunków współpracy Ukrainy z Unią Europejską i Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna nadzoruje te postępowania i kieruje akty oskarżenia do sądu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wk/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Vladyslav Musiienko/PAP

Udostępnij:
TAGI:
UkrainakorupcjaEnergetyka
Zobacz także:
giełda ludzie wall street shutterstock_2577625569
Wall Street odetchnęło. Trump łagodzi stanowisko
Notowania
shutterstock_2473231629_1
Manna z nieba. Albo burrito. Nowy trend zyskuje na popularności
Tech
shutterstock_2423248737
Jeden procent najbogatszych posiada obecnie więcej, niż 95 proc. najbiedniejszych
Ze świata
Donald Trump
"Gdy Ameryka kwitnie, kwitnie cały świat"
Ze świata
filipiny antipolo smartfon shutterstock_1511643029
Wolta Filipin w sprawie narzędzia Muska
Tech
Czy dzieci powinny wręczać dziadkom alkohol?
Kontrowersyjne świętowanie. "To nie są niewinne żarty"
Zespół autorów
Justyna SucheckaNatalia SzostakKatarzyna Korzeniowska
złoto inwestycyjne
Złoto z nowymi rekordami. Rynki reagują na eskalację napięć
Rynki
TSUE
Umowa z Mercosurem. Jest decyzja Parlamentu Europejskiego
Ze świata
Ursula von der Leyen na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos
UE zainwestuje na Grenlandii. "Potężny, europejski impuls"
Ze świata
shutterstock_2466205459
ZUS ruszył z wysyłką kilku milionów listów
Z kraju
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Media: spór o Grenlandię jest zły dla Ukrainy
Ze świata
shutterstock_2462417869
Karnety na siłownie pod lupą. Urząd stawia zarzuty
Z kraju
Donald Trump
Davos stoi przed dwoma problemami. Trump może być tym łatwiejszym
Ze świata
Andrzej Domański
Minister finansów w Davos: nikt nas nie podzieli
Ze świata
ropa paliwo shutterstock_1719908851_S
Kluczowy raport i słowa prezydenta. Burzliwy dzień na rynkach ropy
Rynki
flaga wenezuela trump shutterstock_2704623885
"Nie widzieliśmy jeszcze czegoś podobnego"
Ze świata
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
Najgorszy dzień od miesięcy. Czerwono na Wall Street
Rynki
Kolektura Lotto
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja rośnie
Z kraju
Eurojackpot
Ogromna kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
smartfon w ręce kobiety
Dostawcy "wysokiego ryzyka". Nowa propozycja Brukseli
Najnowsze
Sebastien Lecornu
"Najmniej złe wyjście". Premier sięga po ryzykowny mechanizm
Ze świata
Cyklon Harry w Katanii na Sycylii
Najwyższy stopień alertu. Fale sięgają siedmiu metrów
Ze świata
shutterstock_2504436901_1
Ten makaron święci triumfy
Ze świata
warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
"Mówił wprost o wielkim sukcesie". Prezes Banku Światowego chwali Polskę
Ze świata
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
Uderza w rynek pracy jak "tsunami". Niepokój rośnie
Tech
euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Złoty pod wpływem politycznych napięć. "Niekorzystny splot czynników"
Pieniądze
Donald Trump
Europa wstrzymuje umowę handlową z USA
Ze świata
kongo gory afryka shutterstock_2151519291
Kluczowe minerały na tacy. Wysłali ofertę do USA
Ze świata
Karol Nawrocki
"Fundamentalnie nie zgadzam się z argumentacją prezydenta"
Z kraju
shutterstock_2326465191
Od lutego więcej płatnych dróg w Polsce
Moto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica