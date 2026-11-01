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Ucieczka Bolsonaro. Nowe doniesienia mediów

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Flavio Bolsonaro
Trump o Bolsonaro: daliśmy mu przepustkę na wjazd do kraju, więc zobaczymy, co z tego wyniknie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Andre Coelho/EFE/PAP/EPA
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Po przegranych wyborach prezydenckich Flavio Bolsonaro potajemnie wyjechał z Brazylii. W podróży do USA senatorowi miał towarzyszyć były agent izraelskiej służby wywiadowczej Mosad, posiadający amerykańskie obywatelstwo - przekazała stacja CNN Brasil, przy czym powołała się na źródła śledcze w Brazylii.

Według stacji w ucieczce do USA przez Argentynę i Ekwador Bolsonaro otrzymał "międzynarodową pomoc z co najmniej dwóch państw". Bolsonaro podziękował publicznie za pomoc prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi i prezydentowi Argentyny Javierowi Mileiowi.

Ucieczka Bolsonaro z Brazylii

Dziennik "New York Times" podał, powołując się na anonimowe źródło, że przelot Bolsonaro prywatnym samolotem z Argentyny do USA został zaaranżowany przez urzędnika Białego Domu Jasona Millera.

Argentyńska prasa ustaliła natomiast, że w czasie wyjazdu Bolsonaro w przygranicznym mieście Puerto Iguazu przebywał jeden z najbliższych współpracowników prezydenta Argentyny - Santiago Caputo.

Rubio i Trump o Bolsonaro

Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapewnił w sobotę, że rząd jego kraju nie pomógł Bolsonaro w wyjeździe. Trump oświadczył natomiast, że brazylijski polityk może pozostać w Stanach Zjednoczonych "tak długo, jak będzie chciał", ale nie ma w planach spotkania z nim.

Rząd Argentyny ogłosił, że Bolsonaro i jego rodzina wjechali do kraju na podstawie ważnych dokumentów.

Według CNN Brasil brazylijscy śledczy zajmujący się sprawą ucieczki Bolsonaro ustalili, że on i jego rodzina przejechali z Brazylii do Argentyny dwoma vanami. W jednym miał jechać Bolsonaro, w drugim - jego żona i dwie córki.

Media o agencie Mosadu

Według tych ustaleń już 19 października, na kilka dni przed drugą turą wyborów prezydenckich, do Brazylii miał przybyć były agent Mosadu, obecnie obywatel USA, który później miał towarzyszyć Bolsonaro w podróży do Argentyny - podała stacja.

CNN Brasil nie podała nazwiska domniemanego agenta, ale zaznaczyła, że był w pojeździe z Bolsonaro w chwili przekraczania granicy.

Bolsonaro o wyborach w Brazylii

Po wyjeździe do USA Bolsonaro opublikował oświadczenie, w którym określił się jako "przywódca Brazylii" i ocenił, że "przestępcy ukradli wybory". Trump oceniał, że wybory w Brazylii "wyglądały na sfałszowane", ale według źródeł agencji Reuters jego rząd nie zamierza uznać Bolsonaro za prawowitego przywódcę.

Bolsonaro przegrał w drugiej turze wyborów z obecnym prezydentem Brazylii Luizem Inacio Lulą da Silvą. Według danych brazylijskiego Najwyższego Trybunału Wyborczego (TSE) Lula otrzymał niecałe 51,8 proc., a Bolsonaro – nieco ponad 48,2 proc. ważnych głosów.

Bolsonaro jest w Brazylii objęty kilkoma postępowaniami, dotyczącymi m.in. domniemanego, zagranicznego finansowania jego kampanii wyborczej, a także prania pieniędzy i unikania podatków. Nie został o nic oskarżony, ale sąd zakazał mu wyjazdu z kraju, a władze unieważniły jego brazylijski paszport. Według mediów przekroczył granicę z Argentyną, posługując się paszportem włoskim.

Źródło: PAP
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Tagi:
Flavio BolsonaroInacio Lula da SilvaDonald TrumpMarco RubioMosadBrazyliaIzraelUSA
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