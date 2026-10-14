Ze świata Trump o "naszej nowej i pięknej Grenlandii"

Trump o Grenlandii: mieliśmy to, a potem oddaliśmy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL

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"Wielkie poszukiwania ropy, gazu i surowców mineralnych są przygotowywane w naszej nowej i pięknej Grenlandii! Niektórzy eksperci twierdzą, że zasoby łatwo dostępnej ropy są tam znacznie większe niż w niemal każdym innym miejscu na świecie" - napisał w mediach społecznościowych prezydent USA.

Trump o znaczeniu Grenlandii

Dodał też, że jeszcze ważniejsze jest, iż "z punktu widzenia bezpieczeństwa, zarówno w zakresie obrony, jak i ataku, zarówno dla Stanów Zjednoczonych jak i Europy" jest to, że pod tym względem wyspa "nie ma sobie równych".

"Każdy przyszły atak na Stany Zjednoczone będzie musiał przebiegać przez Grenlandię, gdzie nasze siły obronne będą rutynowo zestrzeliwać drony, pociski lub wszelkie inne rodzaje broni, które nie zostały jeszcze nawet wymyślone. Daje nam to czas, lokalizację i pole widzenia, jak nigdzie indziej na świecie!" - podkreślił Trump.

Trump o Grenlandii Źródło zdjęcia: Truth Social

Porozumienie USA, Danii i Grenlandii

W zeszłym miesiącu Stany Zjednoczone, Dania i Grenlandia podpisały umowę mającą na celu złagodzenie napięć po wielokrotnych groźbach Trumpa dotyczących przejęcia kontroli nad tą strategicznie położoną i bogatą w surowce wyspą - przypomniał Reuters.

Porozumienie rozszerza rolę amerykańskich sił zbrojnych w Grenlandii, torując drogę do utworzenia dwóch nowych baz wojskowych oraz wdrożenia systemu obrony przeciwrakietowej Trumpa "Golden Dome". Potwierdzona została też suwerenność Danii i prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia.