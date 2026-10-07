Ze świata Trump Liberty Line połączy dwa kraje. W Europie Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Donald Trump dla TVN24 o stałej bazie w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL

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Nowa linia o napięciu 400 kV, która zostanie wsparta przez Stany Zjednoczone sumą 130 mln dolarów, będzie nosić nazwę Trump Liberty Line (Linia Wolności Trumpa) - powiedział agencji AFP rzecznik mołdawskiego rządu Dumitru Ciorci.

- Taka jest propozycja ambasady USA, a mołdawski rząd nie widzi żadnych przeciwwskazań. Rząd popiera inicjatywy korzystne dla obywateli, a szczególnie takie, które chronią bezpieczeństwo kraju i jego infrastrukturę energetyczną - dodał.

Trump Liberty Line

Ambasada USA w Mołdawii ogłosiła na Facebooku powstanie grupy roboczej ds. Trump Liberty Line. Projekt ten opisano jako "ważny etap dla przyszłości energetycznej Mołdawii".

Nowa linia z mołdawskiego miasta Straszany do Gutinas w Rumunii będzie miała w Mołdawii długość około 70 km i powinna zostać ukończona w 2032 r. Premier Mołdawii Vasile Tofan określił ją jako "bardzo ważny" projekt.

Prezydent Donald Trump zerwał z wieloletnią amerykańską tradycją, by nie gloryfikować osób żyjących, a w szczególności urzędujących prezydentów, poprzez umieszczanie ich podobizn i nazwisk na pieniądzach i budynkach.