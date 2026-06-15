Ze świata Trump chce wywrzeć presję na Macronie, grozi horrendalnymi cłami. USA "nie będą miały wyboru" Oprac. Jan Sowa |

Marcin Wrona: to rozporządzenie administracji Donalda Trumpa wywraca wszystko do góry nogami Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

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Prezydent USA Donald Trump ostrzegł w poniedziałek, że Stany Zjednoczone "nie będą miały wyboru" i nałożą 100-procentowe cła na francuskie wino, jeśli Paryż nie zrezygnuje z podatku cyfrowego wobec amerykańskich firm technologicznych.

Jak podaje Reuters, powołując się na "New York Post", Trump miał przekazać to ostrzeżenie bezpośrednio prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi. Chodzi o 3-procentowy podatek obejmujący przychody z usług cyfrowych uzyskiwane we Francji przez największe firmy.

- Poprosiłem go, żeby nie obciążał amerykańskich firm, a jeśli to zrobią, nie będę miał wyboru i nałożę 100-procentowe cło na wszystkie szampany i wszystkie wina pochodzące z Francji - powiedział Trump w rozmowie z "New York Post".

- Wystarczy, że pozbędzie się podatku od sprzedaży, a nie będzie miał takiej presji - dodał, odnosząc się do Macrona.

Biały Dom i Pałac Elizejski nie odpowiedziały na prośbę o komentarz.

Napięcia handlowe wracają przed szczytem G7

Trump już wcześniej groził wysokimi cłami na wino i inne alkohole sprowadzane z Francji oraz Unii Europejskiej. Jak przypomina Reuters, w przeszłości mówił nawet o 200-procentowych taryfach, między innymi w styczniu tego roku oraz w marcu ubiegłego roku, gdy rosły napięcia handlowe między USA i Europą.

Deklaracja Trumpa pojawia się w czasie, gdy ma on przybyć do francuskiego Evian-les-Bains na spotkanie przywódców państw G7. Reuters zwraca uwagę, że szczyt odbywa się w momencie, gdy światowi liderzy coraz ostrożniej patrzą na działania Stanów Zjednoczonych.

Trumpa ma powitać Emmanuel Macron. Dla francuskiego prezydenta ten szczyt jest jednym z kluczowych wydarzeń dyplomatycznych drugiej i ostatniej kadencji, która zakończy się w przyszłym roku.

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Francja broni podatku cyfrowego

Alkohol należy do najważniejszych towarów eksportowanych przez Unię Europejską do Stanów Zjednoczonych. Według danych Eurostatu, cytowanych przez Reutersa, wartość tego eksportu wyniosła w 2024 roku około 9 miliardów euro. Część produktów, takich jak koniak Remy Martin czy szampan, musi być wytwarzana w określonych regionach Europy.

Wina i alkohole eksportowane z Unii Europejskiej do USA są obecnie objęte 15-procentowym cłem. Francja zabiegała o obniżenie tej stawki do zera po tym, jak Trump i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen uzgodnili latem ubiegłego roku w Szkocji porozumienie handlowe między USA i UE.

Francja stosuje 3-procentową daninę cyfrową od 2019 roku. Podatek obejmuje przychody z usług cyfrowych uzyskiwane we Francji przez firmy, których przychody przekraczają 25 milionów euro we Francji i 750 milionów euro na świecie.

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