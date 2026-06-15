Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Trump chce wywrzeć presję na Macronie, grozi horrendalnymi cłami. USA "nie będą miały wyboru"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Donald Trump
Marcin Wrona: to rozporządzenie administracji Donalda Trumpa wywraca wszystko do góry nogami
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Donald Trump grozi 100-procentowymi cłami na dobro narodowe Francuzów, czyli na wina. Jak podaje Reuters, prezydent USA chce w ten sposób wymusić na Paryżu rezygnację z podatku cyfrowego nakładanego na amerykańskich gigantów technologicznych.

Prezydent USA Donald Trump ostrzegł w poniedziałek, że Stany Zjednoczone "nie będą miały wyboru" i nałożą 100-procentowe cła na francuskie wino, jeśli Paryż nie zrezygnuje z podatku cyfrowego wobec amerykańskich firm technologicznych.

Jak podaje Reuters, powołując się na "New York Post", Trump miał przekazać to ostrzeżenie bezpośrednio prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi. Chodzi o 3-procentowy podatek obejmujący przychody z usług cyfrowych uzyskiwane we Francji przez największe firmy.

- Poprosiłem go, żeby nie obciążał amerykańskich firm, a jeśli to zrobią, nie będę miał wyboru i nałożę 100-procentowe cło na wszystkie szampany i wszystkie wina pochodzące z Francji - powiedział Trump w rozmowie z "New York Post".

- Wystarczy, że pozbędzie się podatku od sprzedaży, a nie będzie miał takiej presji - dodał, odnosząc się do Macrona.

Biały Dom i Pałac Elizejski nie odpowiedziały na prośbę o komentarz.

Inny termin, lista gości, kolacja w Wersalu. Politico: dostosowują szczyt G7 pod Trumpa
Dowiedz się więcej:

Inny termin, lista gości, kolacja w Wersalu. Politico: dostosowują szczyt G7 pod Trumpa

Napięcia handlowe wracają przed szczytem G7

Trump już wcześniej groził wysokimi cłami na wino i inne alkohole sprowadzane z Francji oraz Unii Europejskiej. Jak przypomina Reuters, w przeszłości mówił nawet o 200-procentowych taryfach, między innymi w styczniu tego roku oraz w marcu ubiegłego roku, gdy rosły napięcia handlowe między USA i Europą.

Deklaracja Trumpa pojawia się w czasie, gdy ma on przybyć do francuskiego Evian-les-Bains na spotkanie przywódców państw G7. Reuters zwraca uwagę, że szczyt odbywa się w momencie, gdy światowi liderzy coraz ostrożniej patrzą na działania Stanów Zjednoczonych.

Trumpa ma powitać Emmanuel Macron. Dla francuskiego prezydenta ten szczyt jest jednym z kluczowych wydarzeń dyplomatycznych drugiej i ostatniej kadencji, która zakończy się w przyszłym roku.

Cła USA miały walczyć z wyzyskiem. Efekt może być inny
Dowiedz się więcej:

Cła USA miały walczyć z wyzyskiem. Efekt może być inny

Francja broni podatku cyfrowego

Alkohol należy do najważniejszych towarów eksportowanych przez Unię Europejską do Stanów Zjednoczonych. Według danych Eurostatu, cytowanych przez Reutersa, wartość tego eksportu wyniosła w 2024 roku około 9 miliardów euro. Część produktów, takich jak koniak Remy Martin czy szampan, musi być wytwarzana w określonych regionach Europy.

Wina i alkohole eksportowane z Unii Europejskiej do USA są obecnie objęte 15-procentowym cłem. Francja zabiegała o obniżenie tej stawki do zera po tym, jak Trump i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen uzgodnili latem ubiegłego roku w Szkocji porozumienie handlowe między USA i UE.

Francja stosuje 3-procentową daninę cyfrową od 2019 roku. Podatek obejmuje przychody z usług cyfrowych uzyskiwane we Francji przez firmy, których przychody przekraczają 25 milionów euro we Francji i 750 milionów euro na świecie.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 5 min
The Pelicot Rape Case - dokument w Plusie
Miasto oprawców. Ta historia wstrząsnęła światem
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
39 min
Szpital
Ten nowotwór pozostaje wyzwaniem dla medycyny. Być może już niedługo
Joanna Kryńska
Udostępnij:
Tagi:
USADonald TrumpEmmanuel MacronFrancja
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
dziecko smartfon shutterstock_2645310685
Zakaz social mediów dla dzieci. Wielka Brytania chce "oddać im dzieciństwo"
Tech
tankowanie benzyna stacja paliwo
Ceny paliw na wtorek. Ile zapłacimy na stacjach?
Moto
Łukasz "Luke" Nosek
Kiedyś PayPal, dziś SpaceX. Polak zgarnął fortunę po debiucie firmy Muska
Tech
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Nowe dane o inflacji w Polsce
Z kraju
pit podatki pieniadze pln shutterstock_94199566.jpg
Petru o zmianach w systemie podatkowym: to krytycznie ważne
Pieniądze
Ropa wyciekła podczas przeładunku z platformy na tankowiec
Optymizm na rynkach po ogłoszeniu porozumienia USA-Iran
Rynki
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Ceny paliw w poniedziałek. Ile zapłacimy na stacjach?
Moto
czarnek na konwencji pis
"Plan Czarnka" dla Polski. Deklaracje Prawa i Sprawiedliwości
Z kraju
Mark Zuckerberg
Zuckerberg przyznaje: popełniliśmy błędy
Tech
Restauracja
Lokal z gwiazdką. "Jak mogłaś wydać tyle pieniędzy na kolację"
Łukasz Figielski
dzieci telefony shutterstock_2573783959_1
Czy zakaz serwisów społecznościowych dla dzieci ma sens? "To nie działa"
Tech
złotówka shutterstock_1189131880
Jak długo Polacy przetrwaliby bez dochodu? Wyniki badania zaskakują
Z kraju
Astro Teller
Brakuje kobiet w technologii. Amerykański przedsiębiorca apeluje
Tech
Donald Trump
Trump ogranicza dostęp do sztucznej inteligencji. Jest decyzja
Tech
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Nowy milioner w kraju. Padła szóstka w Lotto
Pieniądze
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Tyle zapłacimy za tankowanie w niedzielę
Moto
ropa paliwa
Zapasów drastycznie ubywa. "Bijemy na alarm"
Ze świata
Władimir Putin
Poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. "Systemowe działanie Rosji"
Łukasz Figielski
American Airlines Airbus A321 Dallas Fort Worth lotnisko - Markus Mainka AdobeStock_626810222_Editorial_Use_Only
Lotniska opanowane przez gangi. Mimo to American Airlines przywraca połączenia
Turystyka
fabryka spawanie spawacz robotnik shutterstock_2434462411
Tak spawacz stał się milionerem. "Nie miałem pojęcia, że to urośnie do takich rozmiarów"
Ze świata
Donald Tusk na konferencji w Łomży
"Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie". Rząd szykuje ważną zmianę
Z kraju
Plaża w Porto Santo, Portugalia
Miliony euro na odbudowę plaż. Rząd wprowadza plan napraw
Turystyka
Donald Tusk
Zapowiedź premiera. "Osobiście tego dopilnuję"
Z kraju
Donald Tusk
Tusk: przywracamy połączenia w bardzo wielu miejscowościach
Z kraju
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
Bilion dolarów Muska. To mógłby kupić
Ze świata
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Wyłączona część usług. Banki ostrzegają przed utrudnieniami
Z kraju
paliwo benzyna stacja paliw benzynowa shutterstock_2760215327
Droższy weekend. Tyle zapłacimy za paliwa w sobotę
Moto
shutterstock_2117281391
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
Zełenski w Londynie
"Historyczny dzień". Dwa kraje bliżej akcesji do Unii Europejskiej
Ze świata
lotnisko samolot podroz shutterstock_2107232744
Ważne zmiany dla pasażerów linii lotniczych
Turystyka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica