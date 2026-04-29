Ze świata

Dalszy wzrost cen surowców. Prognozy Banku Światowego

Oprac. Jan Sowa
Ormuz – cieśnina
Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt o podziałach w irańskim reżimie
Źródło: TVN24/Reuters
W najnowszej edycji raportu "Commodity Markets Outlook" Bank Światowy wskazuje, że jego prognozy opierają się na scenariuszu, w którym kluczowe zakłócenia w transporcie surowców przez cieśninę Ormuz ustąpią najpóźniej do października. Instytucja zaznacza jednocześnie, że obserwowane tendencje rynkowe wyraźnie sugerują dalszy wzrost cen surowców.

Bank Światowy poinformował we wtorek, że szacuje, iż z uwagi na wojnę z Iranem ceny energii podskoczą w tym roku o 24 proc., przy założeniu, że najpoważniejsze zakłócenia w dostawach zakończą się w maju. Jeśli dojdzie do eskalacji konfliktu w regionie, wzrost cen surowców może być jeszcze wyższy. Ze względu na wzrost cen energii, nawozów sztucznych i wielu ważnych metali, ceny towarów mają wzrosnąć w 2026 roku o 16 proc. Bank Światowy przypomniał, że zakłócenia w transporcie przez cieśninę Ormuz oraz ataki na instalacje gazowe i naftowe doprowadziły do największego w historii problemu z dostawami surowców energetycznych.

USA nakładają kolejne sankcje
USA nakładają kolejne sankcje

Cena ropy punktem odniesienia dla cen

Cena ropy Brent, uznawana za punkt odniesienia dla cen pozostałych typów surowca, pozostawała w połowie kwietnia na poziomie o 50 proc. wyższym niż na początku roku. Bank prognozuje, że średnia cena baryłki Brent będzie wynosiła w 2026 roku 86 dol. (w 2025 roku było to 69 dol.), ale może sięgnąć nawet 115 dol., jeśli instalacje naftowe ucierpią na skutek działań wojennych, a eksport surowca nie wróci szybko do normalnego poziomu. - Wojna uderza w globalną gospodarkę nakładającymi się na siebie falami: najpierw poprzez wysokie ceny energii, potem wysokie ceny żywności, i wreszcie poprzez wysoką inflację, która wywinduje stopy procentowe i zwiększy koszty kredytów - powiedział główny ekonomista Banku Światowego Indermit Gill. Wzrośnie presja na ceny żywności, ponieważ bank szacuje, iż ceny nawozów podskoczą w tym roku o 31 proc. Według Światowego Programu Żywnościowego 45 mln ludzi może być narażonych na braki żywności, jeśli wojna z Iranem potrwa dłużej.

Zawirowania na rynku ropy. Jakie będą kroki USA i Iranu?
Zawirowania na rynku ropy. Jakie będą kroki USA i Iranu?

Rynki

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Wojna ta rozpoczęła się 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran. W odpowiedzi Teheran zablokował cieśninę Ormuz, która jest kluczowym szlakiem transportu surowców energetycznych z Zatoki Perskiej. W normalnych warunkach przepływa nią 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego. Wstrzymanie ruchu przez Ormuz spowodowało wzrost cen gazu i ropy na światowych rynkach oraz zakłócenia w dostawach nawozów. Od 8 kwietnia obowiązuje zawieszenie broni w konflikcie, niemniej Ormuz jest w dużej mierze nadal zablokowany.

OGLĄDAJ: Trwa pogrzeb posła Łukasza Litewki
Ostatnie pożegnanie posła Łukasza Litewki

Trwa pogrzeb posła Łukasza Litewki
Ostatnie pożegnanie posła Łukasza Litewki
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Cieśnina Ormuzbank światowyceny ropy
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Droga ekspresowa S6
Nowy odcinek ekspresówki już otwarty
Moto
Donald Trump
Kolejna ostra wiadomość Trumpa dla Iranu
Ze świata
shutterstock_2714899109
Inflacja w Niemczech przyspieszyła, mieszkańcy ograniczają wydatki
Ze świata
Humanoidalne roboty
Japonia inwestuje w roboty. Linie lotnicze automatyzują obsługę naziemną
Tech
pap_20251103_0S1
Kontrole stacji paliw ujawniają nieprawidłowości
KNF
Milionowa kara dla ubezpieczyciela. Decyzja KNF
Melisa GIS
Niebezpieczna bakteria w liściach. Wydano ostrzeżenie
Paliwo, stacja benzynowa
Tyle będzie kosztowało paliwo w czwartek
Moto
Elon Musk
Spór o OpenAI. Elon Musk z poważnymi roszczeniami
Tech
Scott Bessent
USA nakładają kolejne sankcje
Ze świata
Kryptowaluty bitcoin
"Przygotujemy dobre regulacje". Rzecznik rządu o kryptowalutach
shutterstock_2136269951
Brak informacji o najniższej cenie. UOKIK reaguje
Meta
UE uderza w giganta. Facebook i Instagram pod lupą
Tech
Domański
Budżet zyska miliardy na podatku od nadmiarowych zysków
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Zawirowania na rynku ropy. Jakie będą kroki USA i Iranu?
Rynki
Anhtropic Claude AI
Media: konflikt z Anthropic. Biały Dom planuje obejść ostrzeżenia
Tech
lotto shutterstock_2243440457
Brak wygranej w Lotto. Pula rośnie
Pieniądze
Stacja paliw, benzyna
Oto ceny paliw na dziś
Moto
shutterstock_2117281391
230 milionów do wygrania w Eurojackpot
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_81574246
Polacy spokojni o miejsca pracy? Nowe badanie
Dla pracownika
Stacja benzynowa ARCO w Los Angeles w Kalifornii w USA. ARCO to marka stacji benzynowych należąca obecnie do Marathon Petroleum
Cena benzyny wystrzeliła. Najwyższa od czterech lat
Ze świata
ropa naftowa
Zapasy ropy i paliw w Polsce. Resort szykuje zmiany
Prezydent USA Donald Trump
Media: to najgorsza rzecz dla Trumpa
Ze świata
Aplikacja mObywatel
Twoje dane wyciekły? Oto co możesz zrobić z aplikacją mObywatel
shutterstock_2211362781
Pakiet osłonowy w polskim gigancie. Skorzystają tysiące pracowników
Błędne faktury od PGE Obrót
Ryzyko "chaosu prawnego". Resort tłumaczy decyzję w sprawie KSeF
warszawa shutterstock_2293177159
Nowe prognozy rządu na lata 2026-2030. Co z PKB i inflacją?
sztuczna inteligencja ai si shutterstock_2639892493
Giganci technologiczni pod presją. Pojawiają się pytania o inwestycje w AI
Tech
Paliwa, stacja benzynowa
Ponad miliard złotych. Znamy koszty rządowego programu
Lotnisko
Alert przed wakacjami. Niedobory paliwa lotniczego realne
Turystyka

