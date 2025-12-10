Jest decyzja w sprawie stóp procentowych w USA

Trump o relacjach gospodarczych z Chinami Źródło: TVN24

Jak podał w komunikacie organ amerykańskiego banku centralnego, decyzję o obniżeniu stóp podjęto "w świetle zmieniającego się bilansu ryzyka", notując wzrastające w ostatnich miesiącach zagrożenia dla rynku pracy. Komunikat notuje jednak, że inflacja pozostaje na podwyższonym poziomie, podobnie jak niepewność co do perspektyw gospodarczych.

Decyzja ta - trzecia obniżka stóp w tym roku - była szeroko oczekiwana przez rynek i ekspertów. Jednocześnie FOMC zasygnalizował, że może wstrzymać się z kolejnymi obniżkami.

Komunikat Fed

"Niepewność co do perspektyw gospodarczych pozostaje wysoka. Komitet zwraca uwagę na ryzyko dla obu stron swojego podwójnego mandatu i ocenia, że ryzyko spadku zatrudnienia wzrosło w ostatnich miesiącach. W celu wsparcia swoich celów i w świetle zmiany bilansu ryzyka, Komitet zdecydował o obniżeniu docelowego przedziału stopy funduszy federalnych o 25 pb. do 3,50–3,75 proc. Rozważając zakres i termin dodatkowych korekt docelowego przedziału stopy funduszy federalnych, Komitet będzie starannie oceniał napływające dane, zmieniające się perspektywy oraz bilans ryzyka" - napisano w komunikacie po posiedzeniu.

"Dostępne wskaźniki sugerują, że aktywność gospodarcza USA rozwija się w umiarkowanym tempie. Wzrost zatrudnienia spowolnił w tym roku, a stopa bezrobocia nieznacznie wzrosła do września. Nowsze wskaźniki są spójne z tymi zmianami. Inflacja wzrosła od początku roku i utrzymuje się na nieco wyższym poziomie" - dodano.

Członkowie Fedu prognozują jedną obniżkę stóp proc. na koniec '26, następnie jedną na koniec '27 i brak obniżek na koniec 2028 r.

Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 27-28 stycznia.

