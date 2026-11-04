Ze świata Sąsiad podąża śladem Polski. Premier wydaje polecenia Oprac. Jan Sowa |

Premier Litwy: musimy działać z Polską razem, gdyż doświadczamy wielu ataków hybrydowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Valdemar Doveiko/PAP

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"W obecnej sytuacji geopolitycznej decyzje dotyczące opodatkowania nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw energetycznych muszą opierać się na aktualnych danych i konkretnych wyliczeniach. Musimy ocenić, jakie rozwiązania byłyby skuteczne na Litwie i jakie korzyści przyniosłyby mieszkańcom" - oświadczył premier Litwy w komunikacie.

Litwa a podatek od nadzwyczajnych zysków

Oceną zmian i przygotowaniem propozycji opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów energetycznych mają zająć się ministrzy energetyki, finansów oraz gospodarki i innowacji.

Polecenie obejmuje różne sektory energetyki, w tym rynki paliw, energii elektrycznej i ciepła. Oceniona zostanie skuteczność ewentualnego opodatkowania oraz jego wpływ na ceny energii i sytuację mieszkańców. Ministerstwa mają przedstawić swoje analizy i propozycje do poniedziałku 9 listopada.

Mindaugas Sinkeviczius Źródło zdjęcia: Valdemar Doveiko/PAP

Polska wprowadziła podatek

W niedzielę, 1 listopada w Polsce weszły w życie przepisy ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca 2026 r. do marca 2027 r. ze zbycia paliw ciekłych. Ministerstwo Finansów szacuje, że wpływy budżetowe z podatku wyniosą ok. 5,2 mld zł.

Na początku października prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych i skierował ją w trybie tzw. kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Podobną ustawę prezydent skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego, wówczas w trybie tzw. kontroli prewencyjnej.

Podpisana przez prezydenta ustawa przewiduje 60-proc. podatek od nadwyżkowych zysków osiągniętych ze sprzedaży paliw ciekłych. Danina obejmie nadzwyczajne zyski uzyskane w okresie od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r. przez przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem paliw ciekłych oraz obrotem paliwami ciekłymi na podstawie koncesji na obrót paliwami z zagranicą.

Podstawę opodatkowania stanowić będzie nadwyżka przychodów ponad poziom wynikający z historycznej marży osiąganej w 2025 r., powiększonej o 20 proc. Ustawa przewiduje minimalną marżę referencyjną na poziomie 2 proc. oraz ograniczenie podatku do 50 proc. dochodu lub zysku netto dla podmiotów niewytwarzających paliw.

Jak argumentował rząd, regulacja jest odpowiedzią na gwałtowny wzrost marż i zysków części firm paliwowych po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i zakłóceniach dostaw ropy naftowej.

Ustawa otworzyła też drogę do czasowego obniżenia akcyzy i VAT na paliwa płynne w ramach trzeciej odsłony programu Ceny Paliwa Niżej. Przepis, który to umożliwił, wszedł w życie dzień po opublikowaniu ustawy, w związku z czym program CPN obowiązuje ponownie od 3 października.

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