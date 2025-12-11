Logo TVN24
Ze świata

Ruszają wnioski o "złote karty" Trumpa. "To trochę jak zielona karta"

Donald Trump prezentuje swoją "złotą kartę"
Trump o wyborach w Ukrainie i "ogromnej korupcji"
Źródło: Reuters
Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że w środę uruchomiono stronę internetową umożliwiającą składanie wniosków o "złotą kartę" pobytową, która - po wpłacie minimum 1 miliona dolarów - ma dawać możliwość osiedlenia się w Stanach Zjednoczonych.

Trump napisał w serwisie Truth Social, że "złota karta" Trumpa, na której widnieje jego wizerunek, to "bezpośrednia ścieżka do obywatelstwa dla wszystkich wykwalifikowanych i sprawdzonych osób".

Jak dodał, "nasze wspaniałe amerykańskie firmy w końcu mogą zatrzymać swoje bezcenne talenty"..

"To mogą być ogromne sumy pieniędzy"

- Wszystkie środki trafiają do rządu USA. To mogą być ogromne sumy pieniędzy (...) To trochę jak zielona karta, ale ma dużo większe zalety niż zielona karta - powiedział Trump na spotkaniu z przedstawicielami biznesu.

"Złota karta" Donalda Trumpa
"Złota karta" Donalda Trumpa
Źródło: Aaron Schwartz/CNP POOL/PAP/EPA

Aplikujący o kartę musi uiścić niepodlegającą zwrotowi opłatę za rozpatrzenie wniosku w wysokości 15 tys. dolarów. Po zaakceptowaniu aplikacji i po sprawdzeniu przez resort bezpieczeństwa krajowego wnioskodawca ma wpłacić co najmniej 1 mln dolarów, by "otrzymać prawo pobytu w USA w rekordowym czasie" - czytamy na stronie internetowej programu.

Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o "korporacyjną złotą kartę" dla ich pracowników. Oprócz opłaty manipulacyjnej za każdego zaakceptowanego pracownika firma ma zapłacić 2 mln dol.

Złota karta a zielona karta

Jak zapowiedziały władze, "złote karty" mają być odpowiednikiem "zielonych kart" pozwalających na stałe osiedlenie się i na zdobycie obywatelstwa w przyszłości.

Nowy program ma zastąpić inwestycyjną wizę EB-5, która pozwalała na zdobycie zielonej karty po inwestycji 1 mln dolarów i stworzeniu 10 miejsc pracy.

Według zwolenników pomysłu amerykańskiej administracji program pozwoli na przyciągnięcie znacznego kapitału do USA. Krytycy natomiast zaznaczają, że priorytetem powinno być ściąganie do kraju osób wyszkolonych i utalentowanych.

pc

Autorka/Autor: Pkarp/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Truthsocial.com/@realDonaldTrump

Donald TrumpUSA
Autorka/Autor: Pkarp/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Truthsocial.com/@realDonaldTrump