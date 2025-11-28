Władimir Putin spotkał się z Viktorem Orbanem

Długi uścisk dłoni Witkoffa i Putina w czasie spotkania w Petersburgu (11.04.2025) Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Chcę potwierdzić, że dostawy energii z Rosji stanowią obecnie podstawę zaopatrzenia energetycznego Węgier i pozostaną nią w przyszłości – powiedział w Moskwie Orban, cytowany przez agencję AP.

Putin i Orban na Kremlu

- Mamy ważne obszary współpracy i nie zrezygnowaliśmy z żadnego z nich, niezależnie od presji zewnętrznej – dodał.

Viktor Orban i Władimir Putin w Moskwie Źródło: PAP/EPA/ALEXANDER NEMENOV / POOL

Orban o ropie i gazie

Przed wylotem do Moskwy Orban ogłosił, że chce w Rosji omówić kwestię dostaw energii na Węgry. - Ropa naftowa i gaz ziemny docierają na Węgry rurociągami z Rosji, co czyni te dostawy kluczowym elementem naszego bezpieczeństwa energetycznego - zaznaczył węgierski premier.

"Niedawno udaliśmy się do Waszyngtonu, aby zapewnić zwolnienie Węgier z amerykańskich sankcji na rosyjską energię. Udało nam się. Teraz musimy zrobić kolejny krok, gwarantując nieprzerwane dostawy. Właśnie dlatego jadę dziś do Rosji - aby zapewnić bezpieczeństwo i przystępne ceny dostaw energii na Węgrzech tej zimy i w nadchodzącym roku. Do dzieła!" - ogłosił wcześniej Orban w sieciach społecznościowych.

Węgry importowały w tym roku z Rosji 8,5 mln ton ropy naftowej i ponad 7 mld metrów sześciennych gazu ziemnego - poinformowało w piątek węgierskie ministerstwo spraw zagranicznych.

Propozycja rozmów w Budapeszcie

Węgierska agencja MTI przekazała, że premier wyraził podczas rozmowy z Putinem gotowość "przyczynienia się do sukcesu rozmów pokojowych w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej, goszcząc negocjacje" w Budapeszcie.

Putin zauważył, że Budapeszt został zaproponowany jako miejsce spotkania przez prezydenta USA Donalda Trumpa i zaakceptowany przez obie strony - amerykańską i rosyjską, które utrzymują dobre relacje z premierem Orbanem. Przywódca Rosji pochwalił przy tym "zrównoważony" stosunek Budapesztu do wojny na Ukrainie.

Trump i Putin uzgodnili w październiku spotkanie w stolicy Węgier, które zostało ostatecznie odwołane z powodu niewielkich szans na zawarcie jakiegokolwiek porozumienia.

Obecny w Moskwie minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto podkreślił we wpisie na X, że "od prawie czterech lat (Węgry) nieprzerwanie stoją po stronie pokoju, który można osiągnąć jedynie poprzez negocjacje i dyplomację". "Zamknięcie kanałów dyplomatycznych oznacza porzucenie nadziei na pokój" - dodał Szijjarto.

OGLĄDAJ: TVN24 HD