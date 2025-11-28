Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Władimir Putin spotkał się z Viktorem Orbanem

Viktor Orban i Władimir Putin
Długi uścisk dłoni Witkoffa i Putina w czasie spotkania w Petersburgu (11.04.2025)
Źródło: Reuters
Premier Węgier Viktor Orban rozmawiał na Kremlu z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem o dostawach surowców energetycznych i ewentualnym zorganizowaniu w Budapeszcie szczytu przywódców Rosji i USA - podały media. Orban podkreślił, że rosyjska energia nadal będzie kluczowym źródłem dla Węgier.

- Chcę potwierdzić, że dostawy energii z Rosji stanowią obecnie podstawę zaopatrzenia energetycznego Węgier i pozostaną nią w przyszłości – powiedział w Moskwie Orban, cytowany przez agencję AP.

Putin i Orban na Kremlu

- Mamy ważne obszary współpracy i nie zrezygnowaliśmy z żadnego z nich, niezależnie od presji zewnętrznej – dodał.

Viktor Orban i Władimir Putin w Moskwie
Viktor Orban i Władimir Putin w Moskwie
Źródło: PAP/EPA/ALEXANDER NEMENOV / POOL

Orban o ropie i gazie

Przed wylotem do Moskwy Orban ogłosił, że chce w Rosji omówić kwestię dostaw energii na Węgry. - Ropa naftowa i gaz ziemny docierają na Węgry rurociągami z Rosji, co czyni te dostawy kluczowym elementem naszego bezpieczeństwa energetycznego - zaznaczył węgierski premier.

"Niedawno udaliśmy się do Waszyngtonu, aby zapewnić zwolnienie Węgier z amerykańskich sankcji na rosyjską energię. Udało nam się. Teraz musimy zrobić kolejny krok, gwarantując nieprzerwane dostawy. Właśnie dlatego jadę dziś do Rosji - aby zapewnić bezpieczeństwo i przystępne ceny dostaw energii na Węgrzech tej zimy i w nadchodzącym roku. Do dzieła!" - ogłosił wcześniej Orban w sieciach społecznościowych.

Węgry importowały w tym roku z Rosji 8,5 mln ton ropy naftowej i ponad 7 mld metrów sześciennych gazu ziemnego - poinformowało w piątek węgierskie ministerstwo spraw zagranicznych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Friedrich Merz
Apel kanclerza o pilną decyzję Brukseli
Peter Szijjarto
Węgierskiemu ministrowi odmówiono lądowania
TVN24
Viktor Orban z Donaldem Trumpem
Ukłon w stronę Orbana. Trump dotrzymuje słowa

Propozycja rozmów w Budapeszcie

Węgierska agencja MTI przekazała, że premier wyraził podczas rozmowy z Putinem gotowość "przyczynienia się do sukcesu rozmów pokojowych w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej, goszcząc negocjacje" w Budapeszcie.

Putin zauważył, że Budapeszt został zaproponowany jako miejsce spotkania przez prezydenta USA Donalda Trumpa i zaakceptowany przez obie strony - amerykańską i rosyjską, które utrzymują dobre relacje z premierem Orbanem. Przywódca Rosji pochwalił przy tym "zrównoważony" stosunek Budapesztu do wojny na Ukrainie.

Trump i Putin uzgodnili w październiku spotkanie w stolicy Węgier, które zostało ostatecznie odwołane z powodu niewielkich szans na zawarcie jakiegokolwiek porozumienia.

Obecny w Moskwie minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto podkreślił we wpisie na X, że "od prawie czterech lat (Węgry) nieprzerwanie stoją po stronie pokoju, który można osiągnąć jedynie poprzez negocjacje i dyplomację". "Zamknięcie kanałów dyplomatycznych oznacza porzucenie nadziei na pokój" - dodał Szijjarto.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALEXANDER NEMENOV / POOL

Udostępnij:
TAGI:
Viktor OrbanWładimir PutinRosjaWęgry
Zobacz także:
Friedrich Merz
Apel kanclerza o pilną decyzję Brukseli
Huta Królewska w Chorzowie
Gigant kończy produkcję w polskiej hucie. Jest porozumienie
Z kraju
luwr paryz francja shutterstock_747469213-1
Duża podwyżka cen biletów do Luwru. Nie dotyczy wszystkich zwiedzających
shutterstock_2577151519
Kwota wolna od podatku. "To decyzja polityczna"
Z kraju
Sieć energetyczna, prąd, energia elektryczna
Rachunki za prąd już wkrótce będą niższe
Pieniądze
Polska cukrownia
To oni mogą przejąć Carrefoura
Handel
haker shutterstock_2559824501
Korea Południowa podejrzewa sąsiada o atak hakerski
shutterstock_712192054
Wenezuela ukarała przewoźników. "Przyłączenie do terroryzmu państwowego"
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Inflacja zaskoczyła. "Ale urwał"
Z kraju
shutterstock_2168424761
Duża sieć handlowa trafi w państwowe ręce? Ministerstwo analizuje, sieć pisze o "plotkach"
Handel
pap_20241129_122
Metki "które mają nas zmylić". "Często nie ma tam nawet 50 procent"
Maja Piotrowska
Sztuczna inteligencja budzi obawy Komisji Europejskiej
Może ich zastąpić sztuczna inteligencja. Niepokojący raport
Tech
mieszkania w Polsce, nieruchomości, kredyty
Wsparcie przy zakupie mieszkań. Prezydent zadecydował
Nieruchomości
shutterstock_268930547
Potężna wygrana w Lotto
Pieniądze
shutterstock_2249385239
Podatek w górę. Jest podpis prezydenta
Z kraju
sklep promocja obnizka - Irina Shatilova shutterstock_2222663835
Black Friday i pułapki sklepów. "Technik jest naprawdę mnóstwo"
Handel
mezczyzna laptop stres depresja shutterstock_290483267
Nowa definicja mobbingu i wyższe zadośćuczynienie. Jest projekt zmian
Dla pracownika
Posiedzenie rządu
Spór o zmianę umów o pracę. Ministrowie liczą koszty
Dla pracownika
BANKNOTY
Podatek od wygranych ze zmianami. Jest decyzja Senatu
Pieniądze
Lubin, Barbórka
Górnicy z mniejszą barbórką i niepewną "czternastką"
Z kraju
Black Friday
"Głupotą byłoby nie skorzystać, ale interesem życia byłoby nie kupować"
Maja Piotrowska
moskwa rosja - ilmarinfoto shutterstock_1344145688
"Nie ma już prawie żadnych szans na uniknięcie recesji"
Andrzej Duda
Duda pokazał, jaką dostał emeryturę
Z kraju
rupia indyjska
"Wariacki odpływ". To najgorsza waluta na największym kontynencie
Rynki
Tokio - siedziba koncernu Asahi
Nie tylko fabryki stanęły. Mogły wyciec dane nawet 1,5 miliona osób
Mark Carney
Nowy plan Kanady. Wprowadzają ograniczenia
26 2203 REU EV_C_5281-BULGARIA-BUDGET--0006
Niedługo wprowadzają euro. Teraz protestują przeciw budżetowi
Donald Trump
Trump: Nie otrzyma zaproszenia na szczyt G20. Nie jest krajem godnym żadnego członkostwa
portfel, pieniądze
Wpływa na miliony podmiotów i klientów. "Astronomiczna suma"
Pieniądze
Turyści z Niemiec nie żyją. Ewakuowano i zamknięto hotel w Stambule
Turyści z Niemiec nie żyją. Podano przyczynę tragedii
Turystyka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica