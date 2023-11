Dwie osoby z kadry kierowniczej koncernu aresztowane w Rosji. "To atakowanie niewinnych pracowników"

W zeszłym miesiącu Carlsberg całkowicie zakończył swoją działalność w Rosji po tym, jak państwo przejęło siłą należącą do piwnego giganta spółkę Baltika Breweries. Duńczycy byli w trakcie procesu sprzedawania przedsiębiorstwa, ale nie udało im się dokończyć procesu i mówili wówczas o "kradzieży". Teraz problemy ma dwóch czołowych pracowników Baltika Breweries, którzy zostali aresztowani pod zarzutem oszustwa.

Na początku 2023 roku Rosja wprowadziła przepisy, które pozwalają na przejmowanie aktywów firm z "nieprzyjaznych" krajów. Był to odwet za ich wycofywanie się z Rosji po napaści Moskwy na Ukrainę .

Pod koniec października dyrektor generalny duńskiego browaru Jacob Aarup-Andersen oskarżył rosyjski rząd "o kradzież biznesu" Carlsberga w kraju. "Nie zamierzamy im pomóc w zalegalizowaniu tej operacji" - powiedział Aarup-Andersen, odnosząc się do ewentualnego zawarcia ugody z rosyjskim rządem.

Próba legitymizacji przejęcia rosyjskiej spółki

Jak wynika z ich profili na LinkedIn, Sherstennikov jest dyrektorem naczelnym Baltika Breweries, a wcześniej przez osiem lat pracował dla Grupy Carlsberg. Z profilu Rogaczewskiego wynika, że ​​jest on wiceprezesem ds. prawnych.

"To przerażające, że wysiłki państwa rosyjskiego mające na celu usprawiedliwienie nielegalnego przejęcia naszej działalności w Rosji przekształciły się obecnie w atakowanie niewinnych pracowników" – stwierdziła firma w oświadczeniu.

Dodano, że ​​bezpieczeństwo pracowników, w tym pracowników w Rosji, "zawsze było naszym głównym priorytetem". Zapewniono także, że koncern ​​"zrobi wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc pracownikom w tych trudnych okolicznościach".

Po aresztowaniach Carlsberg stwierdził także, że "do czasu wprowadzenia zewnętrznego zarządzania przez państwo rosyjskie Baltika działała zgodnie z prawem i polityką obowiązującą wszystkie spółki Grupy Carlsberg".

Jak ustaliła BBC, rosyjscy śledczy zarzucili, że Sherstennikov i Rogachevsky nabyli prawa własności intelektualnej do spółek Carlsberg Kazakhstan i Vista BWay Co, które wcześniej należały do ​​Baltiki, "w drodze podstępu".