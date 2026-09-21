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Paraliż na lotniskach. Awaria łącza i przecięty kabel

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Źródło wideo: TVN24/Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Ponad tysiąc lotów do i z Nowego Jorku, Filadelfii oraz Bostonu zostało opóźnionych lub przekierowanych - przekazała Federalna Administracja Lotnictwa (FAA). Ruch lotniczy jest już stopniowo przywracany.

Do awarii, która sparaliżowała lotniska w najruchliwszym pod względem ruchu lotniczego regionie Ameryki, doszło w poniedziałek, przed rozpoczęciem 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Opóźnione i przekierowane loty

Awaria spowodowała opóźnienie i przekierowanie ponad tysiąca lotów oraz chaos na lotniskach w Nowym Jorku (Newark, JFK i LaGuardia) i Filadelfii. Część ruchu została już przywrócona.

Szczególnie dotknięte zostało lotnisko w Newark, gdzie przełożono ponad tysiąc rejsów i nadal nie wiadomo, kiedy ruch zostanie tam przywrócony. Z powodu przeładowania ruch chwilowo został wstrzymany też w Bostonie, dokąd przekierowano część lotów.

Awaria łącza i przecięty kabel

Jak powiedział szef FAA Bryan Bedford, awaria łącza miała związek z systemem TRACON, za pomocą którego wieże kontroli lotu naprowadzają pilotów.

Następnie okazało się, że przypadkowo przecięty podczas budowy został też zapasowy kabel związany z systemem w New Jersey. Zapowiedziano, że nowy światłowód zostanie zainstalowany już wkrótce.

Jak zaznaczyła agencja Reuters, incydent ten pokazał kruchość starzejącego się amerykańskiego systemu kontroli ruchu lotniczego, na którego modernizację Kongres przeznaczył w zeszłym roku 12,5 mld dol.

Źródło: PAP
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Tagi:
samolotyUSALinie lotnicze
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