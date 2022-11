Startup z Hongkongu stworzył grę i aplikację dla psów. Mają chronić czworonogi przed demencją

Pierwsze oznaki problemów ze stawami albo psiej demencji są dla człowieka trudne do zauważenia. Gdy więc dostanie taką informację dzięki aplikacji, może ją przekazać weterynarzowi, co ułatwi diagnostykę i leczenie - wyjaśnił Dersim Avdar, jeden z współtwórców Joipaw, urządzenia monitorującego aktywność psów. Wczesne wykrycie pojawiających się problemów zdrowotnych, zanim jeszcze wystąpią poważne objawy, może pozwolić utrzymać psa dłużej w dobrej kondycji i uniknąć późniejszych komplikacji.

Dersim Avdar i Marco Jenny założyli startup Joipaw i stworzyli gadżet dla psów, który - podobnie jak używane przez ludzi opaski do liczenia kroków i smartwatche, ma monitorować ich aktywność. A za pomocą gier wideo postanowili zadbać też o stymulację funkcji poznawczych u psów.

Ułatwienie diagnostyki

Dla twórców startupu Joipaw inspiracją do stworzenia gadżetu do monitoringu aktywności psa była aplikacja Apple Health. Urządzenie ma formę przypinanego do obroży trackera, który liczy kroki i monitoruje, ile czasu zwierzę odpoczywa, chodzi lub się bawi, a jeśli wykryje jakieś niepokojące zachowania, to poprzez aplikację ostrzega o tym właściciela.

Uzupełnieniem trackera jest interaktywna gra wideo, która dostarcza właścicielowi informacji na temat stanu umysłu zwierzaka. Jest to konsola do gier, wyposażona w specjalnie skalibrowany pod psa ekran dotykowy i podajnik smakołyków, która zapewnia zwierzęciu rozrywkę i stymuluje pracę jego umysłu. A przy okazji zbiera dane dotyczące jego funkcji poznawczych. Te dane też są przesyłane do aplikacji, która dostarcza opiekunowi bieżących informacji o zdrowiu pupila i zawiadamia w razie wykrycia nietypowych zachowań.

- Pierwsze oznaki problemów ze stawami albo psiej demencji są dla człowieka trudne do zauważenia. Gdy więc dostanie taką informację dzięki aplikacji, może ją przekazać weterynarzowi, co ułatwi diagnostykę i leczenie – powiedział Dersim Avdar w rozmowie z agencją SWNS. I dodał, że wczesne wykrycie pojawiających się problemów zdrowotnych, zanim jeszcze wystąpią poważne objawy, może pozwolić utrzymać psa dłużej w dobrej kondycji i uniknąć późniejszych komplikacji.

Początki start-upu

Dersim opowiedział też, jak wyglądały początki tego projektu. - Razem z żoną adoptowaliśmy psa ze schroniska w Hongkongu i szukaliśmy czegoś, co zapewniłoby mu zajęcie, kiedy my siedzimy w pracy, bo wiedzieliśmy, że podczas naszej nieobecności jest po prostu nieszczęśliwy. Gdy rozmawialiśmy z naszymi przyjaciółmi, to okazało się, że mieli ten sam problem. Kiedyś zażartowaliśmy, że kupimy psu gry wideo, a ja nawet sprawdzić, czy takie urządzenie jest na rynku. Nie znalazłem produktów, ale znalazłem badania naukowe, które próbowały mierzyć rozwój poznawczy psów za pomocą aparatu opartego na ekranie dotykowym - wspomina twórca startupu Joipaw.

Potem sprawy potoczył się szybko - powstał prototyp urządzenia, który przetestowali z przyjaciółmi. Zebrali informacje zwrotne za pomocą ankiet online i w końcu opracowali drugi prototyp. Obecnie trwają testy całego systemu - konsoli, trackera i aplikacji, a właściciele psów mogą już rezerwować możliwość zakupu na stronie internetowej startupu. Jego twórcy zapewniają, że pies będzie miał do dyspozycji gry dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. Ale może też rywalizować z psem sąsiadów.

Żeby zamówić urządzenie, trzeba wpłacić 50 dolarów. Kiedy ruszy sprzedaż, kwota ta zostanie odliczona od ceny, która na razie nie jest jeszcze ustalona. Zanim jednak urządzenie trafi w nasze ręce, czy raczej przed nos naszego psa, warto zapewnić mu stymulację fizyczną i umysłową tradycyjnymi metodami - zabrać na fajny spacer. Możliwość swobodnego ruchu i eksploracji otoczenia, głównie za pomocą węchu, to naturalne potrzeby psa, których nie zaspokoi najlepsza gra komputerowa.

