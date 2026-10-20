Wybuchy, które wstrząsnęły światem. Ruszył proces

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Wchodzi na salę w szarym garniturze, białej koszuli i pod krawatem. Włosy ma ostrzyżone niemal do skóry. Na pierwszy rzut oka niepozorny mężczyzna w średnim wieku.

Tymczasem według niemieckich śledczych to on miał stać za tym, co Bojan Pancevski, dziennikarz śledczy "The Wall Street Journal", określa mianem "największego aktu sabotażu w najnowszej historii".

Serhij K., były już ukraiński oficer służb specjalnych, salutuje. Na jego twarzy pojawia się uśmiech. Niemieccy dziennikarze będą później zastanawiać się, do kogo skierowany był ten gest.

Jak relacjonuje nadawca publiczny NDR, oskarżony milczy, gdy prokuratura przedstawia mu zarzuty. Przez białe słuchawki słucha tłumaczenia na ukraiński, od czasu do czasu przecząco kręcąc głową.

- Czy niszczenie infrastruktury agresora, bez wyrządzania krzywdy jakiemukolwiek człowiekowi, jest niezgodne z prawem? - pyta jego adwokat Nicola Canestrini.

Kuzniecow odmawia składania zeznań, powołując się na bezpieczeństwo swojej ojczyzny. Opuszczając salę, raz jeszcze salutuje.

Dla wielu Ukraińców to bohater. Dla niemieckiej prokuratury: zbrodniarz wojenny.