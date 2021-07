Biden: powstrzymanie Nord Stream 2 nie było możliwe

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden stwierdził, że powstrzymanie Nord Stream 2 nie było możliwe, gdyż budowa gazociągu jest niemal ukończona. Dodał, że Niemcy - w ramach porozumienia z USA - zobowiązały się do reakcji na ewentualne wrogie działania Rosji wobec Ukrainy. W czwartek głos w sprawie podpisanego przez administrację amerykańską i niemiecką porozumienia dotyczącego Nord Stream 2 zabrał premier Mateusz Morawiecki.

Administracja prezydenta USA Joe Bidena i niemieckie MSZ ogłosiły w środę we wspólnym oświadczeniu porozumienie w sprawie zakończenia sporu na temat gazociągu Nord Stream 2 . W ramach umowy USA wstrzymują nakładanie sankcji na NS2, zaś Niemcy zainwestują w ukraińskie projekty i zobowiążą się do sankcji w razie wrogich działań Rosji.

"W 99 procent ukończony"

- Nord Stream 2 jest w 99 procent ukończony. Nic, co mogło zostać powiedziane lub zrobione, nie mogło tego powstrzymać - powiedział Biden po występie w telewizyjnej debacie CNN z udziałem publiczności w Kentucky. Prezydent USA dodał, że odbył na temat Nord Stream 2 "owocne dyskusje" z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, które dotyczyły zobowiązania Niemiec do odpowiedzi, jeśli Rosja podejmie działania, by celowo szkodzić Ukrainie lub innym krajom.