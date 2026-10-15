Ze świata Koniec z alkoholem na dworcach kolejowych. Od czwartku nowe zasady Oprac. Paulina Karpińska |

Jak działa nocna prohibicja w Warszawie? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Karolis Kavolelis/Shutterstock

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Od czwartku na wszystkich dworcach kolejowych (ok. 5,7 tys.) należących do Deutsche Bahn obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.

Największe dworce w Niemczech należą w większości do Deutsche Bahn. Część stacji, głównie mniejszych, należy m.in. do samorządów i właścicieli prywatnych.

Zakaz spożywania alkoholu na niemieckich dworcach kolejowych

Zakaz dotyczyć ma wszystkich rodzajów alkoholu, ale napoje alkoholowe będzie można nadal spożywać w lokalach gastronomicznych na terenie dworców. Również w pociągach zasadniczo nadal można pić alkohol. Jest on sprzedawany w wagonach restauracyjnych pociągów dalekobieżnych.

Osoby przyłapane na spożywaniu alkoholu na dworcu będą musiały liczyć się z natychmiastowym nakazem opuszczenia obiektu. W przypadku powtarzających się naruszeń może zostać nałożony stały zakaz wstępu na teren dworca.

DB oczekuje, że nowe przepisy poprawią bezpieczeństwo i ograniczą liczbę konfliktów wywoływanych pod wpływem alkoholu. Zakaz mają egzekwować służba ochrony kolei i policja.

- Zakaz spożywania alkoholu na dworcach obowiązuje codziennie, również w dniach imprez masowych - zaznaczyła rzeczniczka niemieckich kolei Anja Broeker.

Nowe przepisy dotyczą więc także dni meczowych Bundesligi, co "może wystawić (ich skuteczność - red.) na szczególnie trudną próbę" - zauważył dziennik "Sueddeutsche Zeitung".

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Pokłosie tragicznego wypadku

Zakaz spożywania alkoholu obowiązywał już wcześniej na niektórych dużych dworcach w Niemczech, m.in. we Frankfurcie nad Menem, Hamburgu i Kolonii. Ze wstępnych danych DB wynika, że po wprowadzeniu takiego rozwiązania spadła liczba wszczynanych na dworcach awantur, wzrosło poczucie bezpieczeństwa pasażerów, a personel sprzątający miał mniej pracy.

Duże poruszenie w kraju wywołał poważny wypadek na kolei, do którego doszło w lipcu w Badenii-Wirtembergii. Pracownik ochrony kolei wypadł wówczas z jadącego pociągu po konfrontacji z nietrzeźwym pasażerem.