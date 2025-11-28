Merz krytykuje Orbana. "Bez mandatu" i "bez uzgodnienia"

Co dalej z rosyjskimi aktywami? Tusk: nie ma jedności poglądów Źródło: TVN24

Podczas spotkania w Berlinie szefowie rządów Niemiec i Słowenii, Friedrich Merz i Robert Golob, byli zgodni, że zamrożone rosyjskie aktywa powinny zostać wykorzystane do osiągnięcia pokoju w Ukrainie.

Rosyjskie aktywa a pomoc Ukrainie

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinho poinformowała w piątek, że Ursula von der Leyen przedstawi w najbliższych dniach projekt wniosku legislacyjnego, dotyczącego wykorzystania zamrożonych aktywów państwowych na wsparcie Kijowa w latach 2026 i 2027.

Przedstawicielka KE zaznaczyła, że jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić kwestiach proceduralnych i o tym, czy ewentualna propozycja KE musiałby zostać poparta przez wszystkie państwa członkowskie, czy też wystarczyłaby ich kwalifikowana większość.

Merz krytykuje Orbana

Merz skrytykował także podróż premiera Węgier Viktora Orbana do Moskwy, zaznaczając, że odbyła się ona "bez mandatu europejskiego i bez uzgodnienia z nami".

Władimir Putin (z prawej) i Viktor Orban Źródło: PAP/EPA/ALEXANDER NEMENOV / POO

Kanclerz RFN przypomniał, że po wizycie Orbana w Rosji w 2024 r. nasiliły się rosyjskie ataki na Ukrainę. - Wizyta ta nie tylko zakończyła się niepowodzeniem. Kilka dni później doszło do najsilniejszych ataków rosyjskiej armii, w tym przeciwko infrastrukturze i celom cywilnym w Ukrainie – podkreślił Merz.

Premier Węgier potwierdził w piątek rano, że tego dnia spotka się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w Moskwie, a ich rozmowy będą dotyczyć dostaw rosyjskiej ropy naftowej i gazu dla Budapesztu oraz wojny w Ukrainie. Orban ostatni raz odwiedził Putina w lipcu 2024 r.

Sprzeciw Belgii

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinho poinformowała w piątek, że KE prowadzi intensywne dyskusje z krajami UE na temat wykorzystania zamrożonych aktywów rosyjskich do finansowania Ukrainy. List sprzeciwiający się temu rozwiązaniu wysłał w czwartek do szefowej KE i przywódców państw UE premier Belgii Bart De Wever.

Pinho przyznała podczas briefingu prasowego w Brukseli, że Ursula von der Leyen otrzymała list belgijskiego premiera. Podkreśliła, też że Komisja prowadzi rozmowy na temat wykorzystania rosyjskich funduszy państwowych zarówno z Belgią, jak też z innymi państwami członkowskimi.

W liście przekazanym w środę szefowej Komisji Europejskiej oraz przywódcom państw członkowskich, w tym premierowi Donaldowi Tuskowi, szef rządu Belgii napisał, że proponowany przez Komisję program "pożyczek reparacyjnych" wiąże się z poważnymi zagrożeniami dla całej UE, a zwłaszcza Belgii, gdzie znajduje się większość unieruchomionych rosyjskich środków. W ocenie De Wevera program ten jest "fundamentalnie błędny". Premier Belgii ostrzegł, że wykorzystanie funduszy naruszyłoby prawo międzynarodowe, spowodowało niepewność na światowych rynkach finansowych, a także zagroziło szansom na osiągnięcie porozumienia pokojowego w wojnie Rosji z Ukrainą.

Przywódcy UE próbowali na szczycie w zeszłym miesiącu uzgodnić plan wykorzystania 140 miliardów euro zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych w Europie jako pożyczki dla Kijowa, ale nie udało im się uzyskać poparcia Belgii, gdzie przechowywana jest większość tych środków.

