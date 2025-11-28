Logo TVN24
Biznes
Merz krytykuje Orbana. "Bez mandatu" i "bez uzgodnienia"

Viktor Orban
Co dalej z rosyjskimi aktywami? Tusk: nie ma jedności poglądów
Źródło: TVN24
Kwestia wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na wsparcie Ukrainy staje się coraz bardziej pilna - stwierdził kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Szef niemieckiego rządu wyraził nadzieję na szybkie osiągnięcie porozumienia w tej sprawie na szczeblu Unii Europejskiej - podała agencja Reuters.

Podczas spotkania w Berlinie szefowie rządów Niemiec i Słowenii, Friedrich Merz i Robert Golob, byli zgodni, że zamrożone rosyjskie aktywa powinny zostać wykorzystane do osiągnięcia pokoju w Ukrainie.

Rosyjskie aktywa a pomoc Ukrainie

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinho poinformowała w piątek, że Ursula von der Leyen przedstawi w najbliższych dniach projekt wniosku legislacyjnego, dotyczącego wykorzystania zamrożonych aktywów państwowych na wsparcie Kijowa w latach 2026 i 2027.

Przedstawicielka KE zaznaczyła, że jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić kwestiach proceduralnych i o tym, czy ewentualna propozycja KE musiałby zostać poparta przez wszystkie państwa członkowskie, czy też wystarczyłaby ich kwalifikowana większość.

Merz krytykuje Orbana

Merz skrytykował także podróż premiera Węgier Viktora Orbana do Moskwy, zaznaczając, że odbyła się ona "bez mandatu europejskiego i bez uzgodnienia z nami".

Władimir Putin (z prawej) i Viktor Orban
Władimir Putin (z prawej) i Viktor Orban
Źródło: PAP/EPA/ALEXANDER NEMENOV / POO

Kanclerz RFN przypomniał, że po wizycie Orbana w Rosji w 2024 r. nasiliły się rosyjskie ataki na Ukrainę. - Wizyta ta nie tylko zakończyła się niepowodzeniem. Kilka dni później doszło do najsilniejszych ataków rosyjskiej armii, w tym przeciwko infrastrukturze i celom cywilnym w Ukrainie – podkreślił Merz.

Premier Węgier potwierdził w piątek rano, że tego dnia spotka się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w Moskwie, a ich rozmowy będą dotyczyć dostaw rosyjskiej ropy naftowej i gazu dla Budapesztu oraz wojny w Ukrainie. Orban ostatni raz odwiedził Putina w lipcu 2024 r.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Węgierskiemu ministrowi odmówiono lądowania

Węgierskiemu ministrowi odmówiono lądowania

TVN24
Media: Orban poleci do Putina

Media: Orban poleci do Putina

TVN24

Sprzeciw Belgii

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinho poinformowała w piątek, że KE prowadzi intensywne dyskusje z krajami UE na temat wykorzystania zamrożonych aktywów rosyjskich do finansowania Ukrainy. List sprzeciwiający się temu rozwiązaniu wysłał w czwartek do szefowej KE i przywódców państw UE premier Belgii Bart De Wever.

Pinho przyznała podczas briefingu prasowego w Brukseli, że Ursula von der Leyen otrzymała list belgijskiego premiera. Podkreśliła, też że Komisja prowadzi rozmowy na temat wykorzystania rosyjskich funduszy państwowych zarówno z Belgią, jak też z innymi państwami członkowskimi.

W liście przekazanym w środę szefowej Komisji Europejskiej oraz przywódcom państw członkowskich, w tym premierowi Donaldowi Tuskowi, szef rządu Belgii napisał, że proponowany przez Komisję program "pożyczek reparacyjnych" wiąże się z poważnymi zagrożeniami dla całej UE, a zwłaszcza Belgii, gdzie znajduje się większość unieruchomionych rosyjskich środków. W ocenie De Wevera program ten jest "fundamentalnie błędny". Premier Belgii ostrzegł, że wykorzystanie funduszy naruszyłoby prawo międzynarodowe, spowodowało niepewność na światowych rynkach finansowych, a także zagroziło szansom na osiągnięcie porozumienia pokojowego w wojnie Rosji z Ukrainą.

Przywódcy UE próbowali na szczycie w zeszłym miesiącu uzgodnić plan wykorzystania 140 miliardów euro zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych w Europie jako pożyczki dla Kijowa, ale nie udało im się uzyskać poparcia Belgii, gdzie przechowywana jest większość tych środków.

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Rosja Unia Europejska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica