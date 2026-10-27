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Miał walczyć z korupcją, a brał łapówki. Sąd zdecydował o karze śmierci

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Źródło wideo: TVN24 BIS
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES
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Chiński sąd skazał Wanga Huimina, byłego urzędnika odpowiedzialnego za walkę z korupcją w Komisji Regulacji Papierów Wartościowych, na karę śmierci z dwuletnim zawieszeniem jej wykonania - poinformowała agencja Reuters.

Jak wynika z wyroku sądu pierwszej instancji, Wang miał przyjmować łapówki w latach 1998-2025 o łącznej wartości ponad 436 milionów juanów, czyli około 65 milionów dolarów. W zamian pomagał przedsiębiorstwom i osobom prywatnym m.in. w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz pozyskiwaniu finansowania.

W tym okresie zajmował szereg stanowisk urzędniczych w położonym na północnym zachodzie Chin regionie Sinciang, a następnie w krajowym organie nadzorującym rynek papierów wartościowych.

"Wyjątkowo wysoka" wartość łapówek

Sąd uznał, że "wyjątkowo wysoka" wartość przyjętych łapówek oraz poważne szkody wyrządzone przez Wanga uzasadniały orzeczenie kary śmierci.

Jednocześnie zdecydował o zawieszeniu jej wykonania na dwa lata. Wśród okoliczności łagodzących wymieniono fakt, że część przestępstw zakończyła się jedynie na etapie usiłowania, a Wang dobrowolnie ujawnił czyny, o których śledczy wcześniej nie wiedzieli. Odzyskano również część nielegalnie uzyskanych korzyści.

Według agencji Xinhua Wang przyznał się do winy i wyraził skruchę przed sądem.

Dożywocie bez możliwości zwolnienia

Sąd pozbawił Wanga dożywotnio praw politycznych i nakazał konfiskatę całego majątku.

Zgodnie z chińskim prawem kara śmierci w zawieszeniu oznacza dwuletnie odroczenie egzekucji. Jeżeli skazany w tym czasie nie popełni kolejnego umyślnego przestępstwa, wyrok jest zazwyczaj zamieniany na dożywotnie pozbawienie wolności.

Sąd zastrzegł, że Wang spędzi resztę życia w więzieniu, bez możliwości złagodzenia kary ani warunkowego zwolnienia.

Źródło: Reuters
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Tagi:
Chiny
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