Ze świata Kubie kończy się rosyjska ropa. Powróciły przerwy w dostawach prądu Oprac. Adam Styczek

Kryzys energetyczny na Kubie Źródło: Reuters

Nasilające się od środy przerwy w dostawach energii elektrycznej na Kubie są, zdaniem tutejszych niezależnych mediów, efektem niemal całkowitego wyczerpania się marcowej dostawy ropy naftowej z Rosji.

Kubie kończy się ropa

Według Radia Marti oraz portalu Ciber Cuba trwające w kubańskich miastach kilkunastogodzinne przerwy w dostawach prądu to efekt braku paliwa w elektrowniach.

Ciber Cuba odnotował, że przerwy w dostawach prądu oznaczają "wyjątkowo poważny kryzys energetyczny". Dodał, że co najmniej sześć kubańskich elektrowni musiało z powodu braku paliwa wstrzymać tymczasowo pracę.

Kuba zmaga się z przerwami w dostawach prądu Źródło: Ernesto Mastrascusa/PAP/EPA

Z informacji służb energetycznych Kuby wynika, że najtrudniejsza sytuacja w czwartek panowała w prowincjach Holguin, Granma, Santiago de Cuba oraz Matanzas, gdzie przerwy w dostawach prądu przekroczyły 24 godziny.

Kryzys energetyczny uderza w szpitale

Dziesiątki tysięcy operacji w całym kraju zostały przełożone, a kobiety w ciąży mają utrudniony dostęp do opieki prenatalnej - podkreślił portal Ciber Cuba. - Noworodki, które potrzebują inkubatorów lub respiratorów, są narażone na ryzyko awarii zasilania - dodano.

Lekarze i pielęgniarki starają się utrzymać system w warunkach, które stanowiłyby wyzwanie dla opieki zdrowotnej gdziekolwiek indziej. Tymczasem pacjenci czekają w niepewności, szukając terminu wznowienia opieki - zwrócono uwagę.

"Szeroko pojęta niestabilność gospodarcza Kuby, kształtowana przez zaostrzające się ograniczenia zewnętrzne i ograniczone zasoby krajowe, została pogłębiona przez szok energetyczny. Jego skutki odczuwa każdy system podtrzymujący życie" - napisano.

USA blokują dostawy ropy na Kubę

Rosyjski tankowiec Anatolij Kołodkin dotarł do portu Matanzas 31 marca z około 730 tys. baryłek ropy naftowej. Statek objęty sankcjami USA i UE zrealizował pierwszy od stycznia transport ropy naftowej na wyspę znajdującą się w głębokim kryzysie energetycznym po ujęciu przez amerykańskie wojska wenezuelskiego prezydenta Nicolasa Maduro.

Wenezuela, która pod rządami Maduro była największym dostawcą ropy na Kubę, po jego zatrzymaniu 3 stycznia zaprzestała transportu surowca na wyspę. Niebawem też władze Meksyku ogłosiły wstrzymanie dostaw, po tym, jak USA zagroziły cłami państwom sprzedającym ropę na Kubę.

