Kubie kończy się rosyjska ropa. Powróciły przerwy w dostawach prądu
Nasilające się od środy przerwy w dostawach energii elektrycznej na Kubie są, zdaniem tutejszych niezależnych mediów, efektem niemal całkowitego wyczerpania się marcowej dostawy ropy naftowej z Rosji.
Kubie kończy się ropa
Według Radia Marti oraz portalu Ciber Cuba trwające w kubańskich miastach kilkunastogodzinne przerwy w dostawach prądu to efekt braku paliwa w elektrowniach.
Ciber Cuba odnotował, że przerwy w dostawach prądu oznaczają "wyjątkowo poważny kryzys energetyczny". Dodał, że co najmniej sześć kubańskich elektrowni musiało z powodu braku paliwa wstrzymać tymczasowo pracę.
Z informacji służb energetycznych Kuby wynika, że najtrudniejsza sytuacja w czwartek panowała w prowincjach Holguin, Granma, Santiago de Cuba oraz Matanzas, gdzie przerwy w dostawach prądu przekroczyły 24 godziny.
Kryzys energetyczny uderza w szpitale
Dziesiątki tysięcy operacji w całym kraju zostały przełożone, a kobiety w ciąży mają utrudniony dostęp do opieki prenatalnej - podkreślił portal Ciber Cuba. - Noworodki, które potrzebują inkubatorów lub respiratorów, są narażone na ryzyko awarii zasilania - dodano.
Lekarze i pielęgniarki starają się utrzymać system w warunkach, które stanowiłyby wyzwanie dla opieki zdrowotnej gdziekolwiek indziej. Tymczasem pacjenci czekają w niepewności, szukając terminu wznowienia opieki - zwrócono uwagę.
"Szeroko pojęta niestabilność gospodarcza Kuby, kształtowana przez zaostrzające się ograniczenia zewnętrzne i ograniczone zasoby krajowe, została pogłębiona przez szok energetyczny. Jego skutki odczuwa każdy system podtrzymujący życie" - napisano.
USA blokują dostawy ropy na Kubę
Rosyjski tankowiec Anatolij Kołodkin dotarł do portu Matanzas 31 marca z około 730 tys. baryłek ropy naftowej. Statek objęty sankcjami USA i UE zrealizował pierwszy od stycznia transport ropy naftowej na wyspę znajdującą się w głębokim kryzysie energetycznym po ujęciu przez amerykańskie wojska wenezuelskiego prezydenta Nicolasa Maduro.
Wenezuela, która pod rządami Maduro była największym dostawcą ropy na Kubę, po jego zatrzymaniu 3 stycznia zaprzestała transportu surowca na wyspę. Niebawem też władze Meksyku ogłosiły wstrzymanie dostaw, po tym, jak USA zagroziły cłami państwom sprzedającym ropę na Kubę.
Źródło: PAP, Ciber Cuba
