"Powody techniczne". Na lotniskach brakuje paliwa

Awaria prądu na całej Kubie 6 lipca Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Wirestock Creators / Shutterstock

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Problemy dotyczą paliwa Jet A-1 na lotniskach w Hawanie, Varadero, Santa Clara, Cienfuegos, Camagüey, Cayo Coco, Holguín, Santiago de Cuba, Manzanillo oraz Cayo Largo.

Air China ogranicza połączenia z Hawaną

Władze Air China, jednej z nielicznych zagranicznych linii lotniczych latających na Kubę, zapowiedziały w sobotę ograniczenie liczby lotów pomiędzy Hawaną a Pekinem. Powołały się na "powody techniczne" swojej decyzji.

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W ubiegłym tygodniu o wstrzymaniu lotów na wyspę poinformował również dyrektor Departamentu Ameryki Łacińskiej rosyjskiego MSZ Aleksandr Szetynin. Wyjaśnił, że wznowienie połączeń między Rosją a Kubą będzie uzależnione od możliwości bezpiecznego tankowania samolotów na wyspie lub w portach, w których odbywałyby się międzylądowania.

W związku z brakami paliwa lotniczego loty na Kubę wstrzymało w tym roku co najmniej 11 linii pasażerskich, w tym takie firmy jak:

Air Canada;

Air Transat;

Air France;

WestJet;

Iberia;

Turkish Airlines.

Kryzys na Kubie

Sytuacja na Kubie pogorszyła się po ujęciu 3 stycznia br. przez wojska amerykańskie prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Władze USA nasiliły presję na reżim w Hawanie m.in. poprzez blokadę dostaw wenezuelskiej ropy naftowej na Kubę.

Brak surowców wywołał powracające fale paraliżu sieci energetycznej oraz wyłączenia prądu w całym kraju, a także zmusił władze do wprowadzenia surowego racjonowania paliw, skracania tygodnia pracy i ograniczania transportu publicznego oraz działalności szkół i obiektów turystycznych.