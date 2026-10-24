Ze świata Śledztwo przeciwko prezydentowi umorzone. W tle kryptowaluty Oprac. Wiktor Knowski |

Regulacja rynku kryptowalut. Szłapka: rząd też będzie miał przygotowaną ustawę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Sergio Perez

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Z dokumentów sądowych wynika, że sprawa przeciwko prezydentowi i jego siostrze Karinie Milei została umorzona przez sędziego federalnego Marcelo Martineza de Giorgi na wniosek prokuratury. Prezydent Argentyny odpierał zarzuty, jakoby promował nowo wprowadzoną kryptowalutę "$Libra", o której wspominał we wpisie w mediach społecznościowych w lutym 2025 roku.

Milei tłumaczył, że działał "w dobrej wierze", gdy wartość kryptowaluty gwałtownie rosła, zanim doszło do jej załamania, które przyniosło ogromne straty większości inwestorów.

Umarzając sprawę, sędzia argumentował, że "zgłoszone zdarzenia nie wyczerpują znamion czynu zabronionego", oraz uznał, że w toku postępowania nie dowiedziono faktu przestępczego wprowadzenia w błąd.

Milei komentuje decyzję sądu

"Wymiar sprawiedliwości po raz kolejny przywrócił właściwy porządek, obnażając GIGANTYCZNĄ operację polityczno-medialną, której jedynym celem było osłabienie urzędu prezydenta w ramach działań politycznych dążących do przewrotu" - napisał Milei we wpisie na X.

¿Y AHORA QUIÉN ME COMPENSA POR UN AÑO, OCHO MESES Y NUEVE DÍAS DE MENTIRAS, CALUMNIAS E INJURIAS BUSCANDO MANCHAR MI BUEN NOMBRE Y HONOR?



La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la TREMENDA operación política y mediática cuyo único objetivo fue… — Javier Milei (@JMilei) October 23, 2026 Rozwiń

"Z uznaniem przyjmuję sprawne funkcjonowanie instytucji republikańskich oraz wymiaru sprawiedliwości, który nie dał się wciągnąć w cyrk urządzany przez stałych graczy na tej scenie" - dodał.

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Wpis prezydenta Argentyny

Zarzuty o oszustwo pojawiły się w momencie, gdy Milei opublikował w serwisie X wpis poświęcony kryptowalucie "$Libra". Twierdził wówczas, że projekt ma pomóc w finansowaniu małych firm oraz startupów.

Prezydent Argentyny Javier Milei Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Sergio Perez

Po udostępnieniu przez argentyńskiego prezydenta linku umożliwiającego zakup tokena, jego kurs gwałtownie poszybował w górę. Jednak zaledwie kilka godzin później Milei usunął post, a wartość kryptowaluty drastycznie spadła, pozbawiając inwestorów większości ulokowanych środków.

Wydarzenie to skłoniło opozycję do podjęcia starań o wszczęcie procedury impeachmentu, czyli postawienia w stan oskarżenia wysokiego rangą urzędnika państwowego przez parlament. W sieci pojawiły się z kolei oskarżenia, że Milei dopuścił się oszustwa typu rug pull - procederu polegającego na sztucznym napędzaniu popytu na kryptowalutę przez jej promotorów, którzy po ściągnięciu kapitału nagle wycofują się z rynku i uciekają z pieniędzmi inwestorów.

Milei odpiera zarzuty

Prezydent Argentyny kategorycznie odpierał oskarżenia. W wywiadzie dla stacji Todo Noticias przekonywał, że nie promował tego projektu, a jedynie udostępnił informację na jego temat.

Kancelaria prezydencka zapewniała, że Milei w żaden sposób nie brał udziału w tworzeniu "$Libry" i zapowiedziała, że państwowe Biuro Antykorupcyjne zbada, czy zachowanie szefa państwa było niewłaściwe.

Sam Milei bronił decyzji o usunięciu wpisu, tłumacząc, że w tamtym momencie nie znał jeszcze "szczegółów przedsięwzięcia, a gdy tylko je zgłębił, postanowił zaprzestać jego rozpowszechniania". W wywiadzie telewizyjnym przekonywał również, że osoby kupujące kryptowalutę "$Libra" robiły to "całkowicie dobrowolnie" i miały pełną świadomość ryzyka inwestycyjnego.