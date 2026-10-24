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Śledztwo przeciwko prezydentowi umorzone. W tle kryptowaluty

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Prezydent Argentyny Javier Milei
Regulacja rynku kryptowalut. Szłapka: rząd też będzie miał przygotowaną ustawę
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Sergio Perez
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Śledztwo w sprawie domniemanego udziału prezydenta Argentyny Javiera Milei oraz jego siostry w skandalu kryptowalutowym zostało umorzone - przekazał portal BBC. - Nie promowałem tego projektu, a jedynie udostępniłem informację na jego temat - przekonywał Milei.

Z dokumentów sądowych wynika, że sprawa przeciwko prezydentowi i jego siostrze Karinie Milei została umorzona przez sędziego federalnego Marcelo Martineza de Giorgi na wniosek prokuratury. Prezydent Argentyny odpierał zarzuty, jakoby promował nowo wprowadzoną kryptowalutę "$Libra", o której wspominał we wpisie w mediach społecznościowych w lutym 2025 roku.

Milei tłumaczył, że działał "w dobrej wierze", gdy wartość kryptowaluty gwałtownie rosła, zanim doszło do jej załamania, które przyniosło ogromne straty większości inwestorów.

Umarzając sprawę, sędzia argumentował, że "zgłoszone zdarzenia nie wyczerpują znamion czynu zabronionego", oraz uznał, że w toku postępowania nie dowiedziono faktu przestępczego wprowadzenia w błąd.

Milei komentuje decyzję sądu

"Wymiar sprawiedliwości po raz kolejny przywrócił właściwy porządek, obnażając GIGANTYCZNĄ operację polityczno-medialną, której jedynym celem było osłabienie urzędu prezydenta w ramach działań politycznych dążących do przewrotu" - napisał Milei we wpisie na X.

"Z uznaniem przyjmuję sprawne funkcjonowanie instytucji republikańskich oraz wymiaru sprawiedliwości, który nie dał się wciągnąć w cyrk urządzany przez stałych graczy na tej scenie" - dodał.

Wpis prezydenta Argentyny

Zarzuty o oszustwo pojawiły się w momencie, gdy Milei opublikował w serwisie X wpis poświęcony kryptowalucie "$Libra". Twierdził wówczas, że projekt ma pomóc w finansowaniu małych firm oraz startupów.

Prezydent Argentyny Javier Milei
Prezydent Argentyny Javier Milei
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Sergio Perez

Po udostępnieniu przez argentyńskiego prezydenta linku umożliwiającego zakup tokena, jego kurs gwałtownie poszybował w górę. Jednak zaledwie kilka godzin później Milei usunął post, a wartość kryptowaluty drastycznie spadła, pozbawiając inwestorów większości ulokowanych środków.

Wydarzenie to skłoniło opozycję do podjęcia starań o wszczęcie procedury impeachmentu, czyli postawienia w stan oskarżenia wysokiego rangą urzędnika państwowego przez parlament. W sieci pojawiły się z kolei oskarżenia, że Milei dopuścił się oszustwa typu rug pull - procederu polegającego na sztucznym napędzaniu popytu na kryptowalutę przez jej promotorów, którzy po ściągnięciu kapitału nagle wycofują się z rynku i uciekają z pieniędzmi inwestorów.

Milei odpiera zarzuty

Prezydent Argentyny kategorycznie odpierał oskarżenia. W wywiadzie dla stacji Todo Noticias przekonywał, że nie promował tego projektu, a jedynie udostępnił informację na jego temat.

Kancelaria prezydencka zapewniała, że Milei w żaden sposób nie brał udziału w tworzeniu "$Libry" i zapowiedziała, że państwowe Biuro Antykorupcyjne zbada, czy zachowanie szefa państwa było niewłaściwe.

Sam Milei bronił decyzji o usunięciu wpisu, tłumacząc, że w tamtym momencie nie znał jeszcze "szczegółów przedsięwzięcia, a gdy tylko je zgłębił, postanowił zaprzestać jego rozpowszechniania". W wywiadzie telewizyjnym przekonywał również, że osoby kupujące kryptowalutę "$Libra" robiły to "całkowicie dobrowolnie" i miały pełną świadomość ryzyka inwestycyjnego.

Źródło: BBC
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Tagi:
ArgentynaJavier MileiKryptowalutyKryptoaktywa
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