Kontrole ukraińskich ciężarówek w Polsce? Kijów ma plan
Amerykański dziennik przekazał informację powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą. Dodał, że Kijów chce w ten sposób uniknąć rosyjskich ataków dronowych na pojazdy.
Finalizowanie porozumienia z Polską
Jak przekazał "FT", Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy poinformowało, że Kijów utworzył wspólne punkty kontroli granicznej z Mołdawią i chce "rozszerzyć" inicjatywę na innych sąsiadów, w tym Polskę.
Rzecznik ministerstwa Heorhij Tychyj powiedział w rozmowie z gazetą, że propozycja wobec Bratysławy i Warszawy wynika z "nowej sytuacji bezpieczeństwa, w której Rosja celowo próbuje atakować nasze granice", a Kijów chce jak najszybciej sfinalizować porozumienie z Polską.
Źródło: Reuters, "The Financial Times"