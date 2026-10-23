Ze świata Kontrole ukraińskich ciężarówek w Polsce? Kijów ma plan Oprac. Alicja Skiba |

Katarzyna Pisarska o wojnie w Ukrainie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

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Amerykański dziennik przekazał informację powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą. Dodał, że Kijów chce w ten sposób uniknąć rosyjskich ataków dronowych na pojazdy.

Finalizowanie porozumienia z Polską

Jak przekazał "FT", Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy poinformowało, że Kijów utworzył wspólne punkty kontroli granicznej z Mołdawią i chce "rozszerzyć" inicjatywę na innych sąsiadów, w tym Polskę.

Rzecznik ministerstwa Heorhij Tychyj powiedział w rozmowie z gazetą, że propozycja wobec Bratysławy i Warszawy wynika z "nowej sytuacji bezpieczeństwa, w której Rosja celowo próbuje atakować nasze granice", a Kijów chce jak najszybciej sfinalizować porozumienie z Polską.