Ze świata Kolejna dymisja po katastrofie kolejowej w Hiszpanii. Prezes spółki Adif rezygnuje Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Hiszpańskie służby przeszukują miejsce katastrofy kolejowej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Reuters

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Przyczyny katastrofy z 28 października nadal są wyjaśniane. Według wstępnych ustaleń śledztwa, do wypadku mógł doprowadzić poważny problem techniczny w systemie kontroli i zarządzania ruchem kolejowym. Infrastruktura na tej trasie podlega nadzorowi spółki Adif.

Jak poinformowały hiszpańskie media, Marco de la Pena ustąpił po ponad dwóch latach pełnienia funkcji jej prezesa.

Marco de la Pena Źródło zdjęcia: Jesus Hellin / Zuma Press / Forum

Hiszpańskie media dotarły również do nagrań rozmów między centrum kontroli ruchu a maszynistami pociągów uczestniczących w wypadku. Materiały mogą wskazywać, że jedną z przyczyn katastrofy był błąd ludzki. Śledczy analizują oba scenariusze.

Dymisja ministra transportu

Rezygnacja Marco de la Peny nastąpiła dzień po dymisji ministra transportu Hiszpanii Oscara Puente. - Minister transportu w kraju takim jak Hiszpania nie może pozostać na stanowisku po dwóch tak poważnych incydentach w ciągu niecałego roku - oświadczył Puente.

Minister nawiązał w ten sposób również do styczniowej katastrofy kolejowej w Andaluzji, w której zginęło 46 osób. - To kwestia godności politycznej, konsekwencji i empatii wobec ofiar - podkreślił Puente.

Puente zapowiedział także, że nie wystartuje w przedterminowych wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 29 listopada.

Zderzenie pociągów na trasie Madryt–Sewilla

Do katastrofy w Urdzie doszło rano 28 października na linii dużych prędkości łączącej Madryt z Sewillą. Pociąg państwowego przewoźnika Renfe uderzył w tył składu należącego do prywatnego operatora Iryo.

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W obu pociągach podróżowało łącznie 544 pasażerów. W wyniku zderzenia zginęło 69 osób, a 110 zostało rannych.

We wtorek sztab kryzysowy, działający jako Zintegrowane Centrum Danych (CID), poinformował o zakończeniu identyfikacji wszystkich ofiar. Według hiszpańskich władz, wśród zabitych było 54 obywateli Hiszpanii oraz 15 cudzoziemców.