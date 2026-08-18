Ze świata Zielone światło z Brukseli dla przejęcia InPostu Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Sortownia InPostu pod Piotrkowem Trybunalskim Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Karolis Kavolelis/Shutterstock

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Komisja Europejska badała transakcję w ramach standardowej procedury kontroli koncentracji przedsiębiorstw oraz jej wpływu na konkurencję w Europie.

"Komisja Europejska, zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, zatwierdziła przejęcie wspólnej kontroli nad spółką InPost S.A. z siedzibą w Luksemburgu przez spółkę A&R Investments Limited ("A&R") z siedzibą na Malcie, FedEx Corporation ("FedEx") i IS Iris Financial Investor S.a r.l. ("Advent"), obie spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych" - podała KE w komunikacie.

Jak dodano, transakcja dotyczy przede wszystkim usług doręczania małych paczek w Polsce, Włoszech, Portugalii i Hiszpanii.

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Sprzedaż Inpostu bez zagrożenia dla konkurencji

Komisja stwierdziła, że zgłoszona transakcja nie wzbudzi obaw dotyczących konkurencji ze względu na jej ograniczony wpływ na konkurencję na rynkach, na których działają te przedsiębiorstwa.

"W szczególności Komisja stwierdziła, że działalność InPost i FedEx w dużej mierze się uzupełnia i opiera na różnych modelach biznesowych. Wzrost udziałów w rynku jest minimalny, a strony nadal będą musiały stawiać czoło skutecznej konkurencji ze strony kilku uznanych operatorów" - podkreślono w komunikacie.

KE zwróciła również uwagę, że klienci zazwyczaj korzystają z usług kilku operatorów i mogą stosunkowo łatwo zmieniać dostawców.

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Potrzebna jeszcze jedna zgoda

Z komunikatu InPostu wynika, że nadal trwa postępowanie przed wietnamskim urzędem antymonopolowym - Vietnamese Competition Commission. Spółka zakłada, że zgoda zostanie wydana najpóźniej do 8 września.

InPost nie prowadzi działalności w Wietnamie. Zgoda tamtejszego regulatora jest jednak konieczna ze względu na eksterytorialny charakter wietnamskich przepisów dotyczących kontroli fuzji. Wymagają one przeprowadzenia postępowania, jeśli jedna ze stron transakcji - w tym przypadku FedEx - osiąga w Wietnamie znaczącą sprzedaż lub prowadzi istotną działalność.

Okres przyjmowania zapisów w wezwaniu na wszystkie akcje InPostu trwa do 18 września br. W maju wzywający ogłosili ofertę przejęcia wszystkich akcji InPostu po cenie 15,60 euro za sztukę. Pierwotnie okres przyjmowania zapisów miał zakończyć się 27 lipca 2026 r. Przedłużenie wynikało z trwających postępowań antymonopolowych.