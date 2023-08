Dane z Holandii zaskoczyły analityków. "To nie jest do końca klasyczna recesja"

Produkt krajowy brutto (PKB) Holandii w drugim kwartale 2023 roku spadł o 0,3 procent kwartał do kwartału - wynika ze wstępnych danych holenderskiego urzędu statystycznego (CBS). Piąta gospodarka strefy euro znalazła się pod kreską również w pierwszym kwartale. Mamy zatem do czynienia z techniczną recesją w Holandii.

Techniczna recesja w Holandii

Tym samym kraj znalazł się w technicznej recesji, podkreślił urząd, wskazując jednocześnie, że jest ona na razie "lekka". Gospodarka Holandii jest piątą co do wielkości w strefie euro .

"To nie jest do końca klasyczna recesja. To nie jest tak, że Holandia nagle znalazła się na krawędzi ekonomicznej przepaści z masowymi bankructwami oraz masowym bezrobociem" - podkreślił, cytowany w komunikacie, Peter Hein van Mulligen, główny ekonomista CBS. W jego ocenie jest to jedynie łagodna recesja spowodowana głównie mniejszymi wydatkami na konsumpcję oraz podwyższonymi stopami procentowymi.