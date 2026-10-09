Ze świata Hakerzy zaatakowali wywiad. Tajne dane na sprzedaż Oprac. Paulina Karpińska |

Atak hakerski. Gdzie sprawdzić, czy padliśmy ofiarą wycieku? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak przekazała portugalskim mediom dyrekcja SIRP, hakerzy przechwycili dokumenty służb wywiadowczych oraz innych instytucji. Agencja Lusa ustaliła, że w sumie chodzi o około 120 GB poufnych danych.

Kradzież danych wywiadu

- Kradzież ta została natychmiast zgłoszona do odpowiednich władz - przekazała dyrekcja portugalskich służb wywiadowczych.

Dodała, że o wycieku poinformowano już m.in. prokuraturę generalną.

"Nie przejęli danych z działań operacyjnych"

Z dotychczasowego śledztwa wynika, że kradzież nastąpiła poprzez cyberatak na serwer jednej ze spółek informatycznych współpracujących z portugalskimi służbami wywiadowczymi. Firma ta w 2025 r. realizowała dla SIRP zamówienie na zaprojektowanie strony internetowej.

Wprawdzie dyrekcja SIRP przekazała, że hakerzy "nie przejęli danych z działań operacyjnych" portugalskich służb wywiadowczych, ale jak ustalił w czwartek wieczorem tygodnik "Expresso" cyberprzestępcy uzyskali m.in. dostęp do poufnych informacji o kandydatach do pracy w tej instytucji.