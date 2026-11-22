Ze świata Gorąco na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował cele w Bahrajnie Oprac. Wiktor Knowski |

Bahrajn. Pożar po ataku Iranu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Według bahrańskiego MSW celem ataku był cywilny obiekt przemysłowy. Nie podano jego lokalizacji.

"Obrona cywilna próbuje opanować pożar. Wstępne informacje mówią o stratach materialnych, nie ma informacji o poszkodowanych" - dodał resort.

Później siły obrony Bahrajnu podały, że atak udaremniono, ale spadający odłamek spowodował szkody materialne.

جراء العدوان الإيراني الآثم … استهداف منشأة صناعية مدنية ،نتج عنه حريق بالموقع والدفاع المدني يباشر إجراءاته للسيطرة عليه ، والمعلومات الأولية تشير إلى وجود أضرار مادية من دون اي إصابات.#البحرين #وزارة_الداخلية — وزارة الداخلية - Ministry of Interior (@moi_bahrain) November 21, 2026 Rozwiń

Przed atakiem MSW ostrzegło mieszkańców o możliwym zagrożeniu - nie precyzując jego charakteru - i zaapelowało, by udali się w najbliższe bezpieczne miejsce.

Iran atakuje cele w Bahrajnie

Bahrajn, gdzie stacjonuje Piąta Flota Marynarki Wojennej USA, podał, że w ciągu ostatniego tygodnia odparł kilka irańskich ataków powietrznych.

W sobotę o możliwym zagrożeniu w rejonie Mekki ostrzegła też Arabia Saudyjska, ale wkrótce przekazano, że niebezpieczeństwo minęło.