Gorąco na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował cele w Bahrajnie
Według bahrańskiego MSW celem ataku był cywilny obiekt przemysłowy. Nie podano jego lokalizacji.
"Obrona cywilna próbuje opanować pożar. Wstępne informacje mówią o stratach materialnych, nie ma informacji o poszkodowanych" - dodał resort.
Później siły obrony Bahrajnu podały, że atak udaremniono, ale spadający odłamek spowodował szkody materialne.
Przed atakiem MSW ostrzegło mieszkańców o możliwym zagrożeniu - nie precyzując jego charakteru - i zaapelowało, by udali się w najbliższe bezpieczne miejsce.
Iran atakuje cele w Bahrajnie
Bahrajn, gdzie stacjonuje Piąta Flota Marynarki Wojennej USA, podał, że w ciągu ostatniego tygodnia odparł kilka irańskich ataków powietrznych.
W sobotę o możliwym zagrożeniu w rejonie Mekki ostrzegła też Arabia Saudyjska, ale wkrótce przekazano, że niebezpieczeństwo minęło.