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"Głęboko żałuje". Surowa kara za oblizanie słomki

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Źródło zdj. gł.: naruto4836/Shutterstock
Sąd w Singapurze ukarał nastolatka z Francji za zakłócanie porządku publicznego. Powodem było wideo, które opublikował 19-latek. To może nie być koniec kłopotów młodzieńca.

600 dolarów singapurskich, czyli około 1750 złotych - taką karę wymierzył sąd. Nastolatek zamieścił w sieci nagranie, na którym oblizuje słomkę z publicznego automatu i odkłada ją na miejsce.

Wideo wywołało skandal w tym mieście-państwie znanym z surowych przepisów. Didier Gaspard Owen Maximilien, uczęszczający w Singapurze do ESSEC Business School, przyznał się do stawianych mu zarzutów.

Kara za oblizanie słomki

- Głęboko żałuje, że spowodował te wszystkie kłopoty - powiedział jego adwokat. Dodał, że nastolatek zdaje sobie sprawę, iż "coś, co wydawało mu się wtedy zabawne, okazało się bardzo brzemienne w skutkach".

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Do zdarzenia doszło w marcu. Nastolatek wyciągnął słomkę z dystrybutora soku owocowego, oblizał ją, po czym włożył z powrotem do dozownika.

Cały czas nagrywał ten proces. Jak ustalono, po odebraniu napoju ostatecznie zabrał polizaną rurkę ze sobą.

Sędzia w uzasadnieniu wyroku zaznaczył, że ze względu na "wiek i charakter wykroczenia" odstąpiono od surowszych kar.

Prokuratura, która początkowo domagała się kary w wysokości 1,5 tys. dolarów amerykańskich (ok. 5660 złotych), zgodziła się ostatecznie z sądem, że szkodliwość czynu była niska, ponieważ nikt nie użył słomki i nie było "dowodu na wyrządzenie szkody".

Singapur słynie z surowego prawa

Jak podają media, decyzję w sprawie ewentualnego cofnięcia jego wizy studenckiej podejmą służby imigracyjne. Firma IJooz, operator automatów, po incydencie złożyła zawiadomienie na policję, zdezynfekowała dystrybutor i wymieniła 500 słomek.

Singapur słynie z rygorystycznego egzekwowania przepisów i surowego karania przejawów nieodpowiedzialnego zachowania. Za zakłócanie porządku publicznego grozi tam kara do trzech miesięcy więzienia.

Źródło: PAP
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Tagi:
SingapurSąd
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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