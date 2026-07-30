"Głęboko żałuje". Surowa kara za oblizanie słomki

Wakacyjne kierunki Polaków w 2026 roku. Komentarz Pawła Radolińskiego z Polskiej Izby Turystyki Źródło zdj. gł.: naruto4836/Shutterstock

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600 dolarów singapurskich, czyli około 1750 złotych - taką karę wymierzył sąd. Nastolatek zamieścił w sieci nagranie, na którym oblizuje słomkę z publicznego automatu i odkłada ją na miejsce.

Wideo wywołało skandal w tym mieście-państwie znanym z surowych przepisów. Didier Gaspard Owen Maximilien, uczęszczający w Singapurze do ESSEC Business School, przyznał się do stawianych mu zarzutów.

Kara za oblizanie słomki

- Głęboko żałuje, że spowodował te wszystkie kłopoty - powiedział jego adwokat. Dodał, że nastolatek zdaje sobie sprawę, iż "coś, co wydawało mu się wtedy zabawne, okazało się bardzo brzemienne w skutkach".

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Do zdarzenia doszło w marcu. Nastolatek wyciągnął słomkę z dystrybutora soku owocowego, oblizał ją, po czym włożył z powrotem do dozownika.

Cały czas nagrywał ten proces. Jak ustalono, po odebraniu napoju ostatecznie zabrał polizaną rurkę ze sobą.

#NSTAsean A French teenager has been charged with mischief and public nuisance in Singapore for licking a straw and putting it back in an orange juice vending machine, court documents showed Monday.https://t.co/nec1bzVxuf pic.twitter.com/ldfuPaUzu2 — New Straits Times (@NST_Online) April 27, 2026 Rozwiń

Sędzia w uzasadnieniu wyroku zaznaczył, że ze względu na "wiek i charakter wykroczenia" odstąpiono od surowszych kar.

Prokuratura, która początkowo domagała się kary w wysokości 1,5 tys. dolarów amerykańskich (ok. 5660 złotych), zgodziła się ostatecznie z sądem, że szkodliwość czynu była niska, ponieważ nikt nie użył słomki i nie było "dowodu na wyrządzenie szkody".

Singapur słynie z surowego prawa

Jak podają media, decyzję w sprawie ewentualnego cofnięcia jego wizy studenckiej podejmą służby imigracyjne. Firma IJooz, operator automatów, po incydencie złożyła zawiadomienie na policję, zdezynfekowała dystrybutor i wymieniła 500 słomek.

Singapur słynie z rygorystycznego egzekwowania przepisów i surowego karania przejawów nieodpowiedzialnego zachowania. Za zakłócanie porządku publicznego grozi tam kara do trzech miesięcy więzienia.