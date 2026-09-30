Ze świata Fala wyjazdów z Rosji. Putin wprowadza limit Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Andrew Michta: Rosja prowadzi grę na rozbicie jedności Sojuszu Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

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Dekret podpisany przez Władimira Putina wprowadza limit w wysokości miliona rubli, czyli około 46 tysięcy złotych - poinformowały rosyjskie media. Dotychczas limit wywozu gotówki do państw objętych nowymi regulacjami wynosił równowartość 100 tys. dolarów (ponad 8 mln rubli, ok. 380 tys. zł).

Putin wprowadza limit

Nowe ograniczenia dotyczą siedmiu państw byłego ZSRR: Armenii, Białorusi, Kazachstanu i Kirgistanu, należących do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUAG), a także Azerbejdżanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu.

Większe kwoty nadal można wywozić przez wskazane międzynarodowe lotniska po okazaniu dokumentów bankowych potwierdzających pochodzenie pieniędzy. Firmom i przedsiębiorcom zakazano wywozu rubli w gotówce niezależnie od kwoty, z wyjątkami zapisanymi w dekrecie. Ograniczenie nie dotyczy państw innych niż wymienione w nowo obowiązujących przepisach.

Rosja ogranicza wywóz gotówki

Władze tłumaczą zaostrzenie przepisów nadużyciami przy wywozie gotówki i potrzebą lepszej kontroli przepływów finansowych. Niektórzy eksperci łączą decyzję Putina z pogłoskami o możliwej mobilizacji do wojska.

Temat budzi spore zainteresowanie rosyjskiej emigracji, bowiem ogłoszona we wrześniu 2022 r. "częściowa mobilizacja" wywołała jedną z największych fal wyjazdów z kraju.

Wyjechali z Rosji po wybuchu wojny

Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę z Rosji wyjechało i do połowy 2024 r. nie wróciło ok. 650 tys. osób - poinformował The Bell, niezależny rosyjski portal, uznawany przez władze na Kremlu za "zagranicznego agenta". Wyliczenia oparto na danych urzędów migracyjnych niemal 70 państw.

Największe skupiska emigrantów powstały w Armenii, Kazachstanie, Gruzji, Turcji i Serbii, ale migracja szybko stała się globalna. The Bell szacuje, że ok. 80 tys. rosyjskich emigrantów osiadło w Izraelu, ponad 48 tys. w USA, 36 tys. w Niemczech i 16 tys. w Hiszpanii. Rosjanie, którzy mogli sobie na to pozwolić, przenieśli się także do krajów takich jak Tajlandia, Wietnam czy Indonezja.