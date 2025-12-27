Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Ryzyko, które nie zniknie. "Europa jest na rozdrożu"

prad shutterstock_2646359747
Friedrich Merz chce ożywić niemiecką gospodarkę. "Musimy pozostać krajem przemysłowym!"
Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Europa stoi przed strategicznym wyborem. Albo przyspieszy rozwój infrastruktury dla sztucznej inteligencji i włączy się realnie w globalny wyścig technologiczny, albo pozostanie wierna ambitnym celom klimatycznym, ryzykując utratę konkurencyjności - zwraca uwagę portal amerykańskiej stacji CNBC.

- Europa jest na rozdrożu – powiedział Dan Ives z Wedbush Securities w rozmowie z CNBC.

Jak podkreślił, Unia Europejska może albo "odgrywać rolę w przyszłości", albo "przegapić dużą część obecnej fali technologicznej". Zdaniem krytyków rygorystyczne regulacje środowiskowe sprawiają, że Europa jest postrzegana jako "antyprzedsiębiorcza", co skłania firmy technologiczne do przenoszenia działalności do USA, na Bliski Wschód lub do Azji. Dylematy w tej sprawie pogłębiają nakazy dotyczące zielonej energii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_1165701511
Nagły zwrot Brukseli. "Istotna zmiana"
Moto
shutterstock_1254454795
Ubyło 100 tysięcy miejsc pracy. Branża w kryzysie
Moto
Donald Tusk
Tusk ostrzega Europę przed "złymi decyzjami"
TVN24

Wąskie gardło rozwoju sztucznej inteligencji

CNBC zwraca uwagę, że Unia Europejska jest często chwalona za szereg polityk środowiskowych, które wyznaczają kierunki rozwoju. Jednocześnie w miarę jak Europa próbuje nadrobić zaległości w wyścigu dotyczącym sztucznej inteligencji, rośnie zapotrzebowanie na energochłonną infrastrukturę oraz na samą energię elektryczną.

Globalnie to właśnie energia jest "wąskim gardłem" w budowie centrów danych na potrzeby sztucznej inteligencji. Stąd ponowny zwrot Stanów Zjednoczonych w kierunku prądu z węgla.

Zwrot Trumpa. "Na szczęście prezydent zakończył tę wojnę"
Dowiedz się więcej:

Zwrot Trumpa. "Na szczęście prezydent zakończył tę wojnę"

W Europie dodatkowe moce wytwórcze OZE (wiatraki, fotowoltaika, elektrownie wodne) miały zastąpić bardziej szkodliwe dla klimatu źródła, ale obecnie pojawiają się obawy, że sytuacja się zmieni. - W pewnym momencie plany zamknięcia elektrowni węglowych mogą zostać przesunięte – ostrzegł Jags Walia analityk banku Van Lanschot Kempen.

- Rezygnacja z paliw kopalnych w miarę pojawiania się odnawialnych źródeł energii sprawdza się, gdy zapotrzebowanie na energię jest niskie, ale teraz już tak nie jest – powiedział. Centra danych wymagają stałych dostaw prądu, więc niestabilność energii wiatrowej i słonecznej może okazać się problematyczna.

Bruksela robi krok w tył

UE wzięła już pod lupę kilka kluczowych regulacji środowiskowych. Bruksela zaproponowała złagodzenie zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych od 2035 roku, zatwierdzono też roczne opóźnienie nowego systemu handlu emisjami dla budynków i transportu (ETS2).

Wcześniej przesunięto w czasie także dyrektywy dotyczące raportowania i należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju.

- W miarę szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji, jej potencjał w zakresie wzmocnienia odporności energetycznej Europy i przyspieszenia czystej transformacji staje się coraz bardziej oczywisty. Jednocześnie rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną ze strony technologii AI wymaga inteligentnego, przyszłościowego planowania – powiedział rzecznik Komisji Europejskiej w rozmowie z CNBC.

"Jesteśmy w zasadzie ugotowani"

Zmiany klimatu stanowią ryzyko dla infrastruktury i biznesu, które nie zniknie - twierdzą rozmówcy CNBC.

Kokou Agbo Blouy z Société Générale przyznaje, że to "wielki problem" i jedno z największych zmartwień, jeśli chodzi o przyszłość.

W rozmowie z CNBC stwierdził: - Właściwie jesteśmy już ugotowani… Pozostajemy na ścieżce ocieplenia (podwyższenia średniej temperatury - red.) o dwa i pół, trzy stopnie (powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej). A jeśli spojrzeć na zielone technologie, (są one) wykorzystywane w centrach danych, a nie do zastępowania paliw kopalnych.

Jednocześnie, jak pisze CNBC, łagodzenie europejskich celów środowiskowych może potrwać kilka lat. - Czasami kraje, jeśli mają zamiar zrezygnować z jakiegoś celu, starają się odłożyć to na ostatnią chwilę – powiedział Jags Walia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
AIUnia Europejska
Zobacz także:
shutterstock_2502496967
Licencja i kluczowi pracownicy. Nowa umowa technologicznego giganta
Tech
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
"Te osoby wyszły rano do pracy i już nigdy z niej nie wróciły". Alarmujące dane
Dla pracownika
shutterstock_2309447281
Trwa "nowe przebudzenie". Sztuczna inteligencja wkracza do kościołów
Tech
Szanghaj, port, Chiny
Chiny ogłaszają sankcje. To reakcja na działania USA
Ze świata
tim cook
Szef Apple inwestuje w popularną markę odzieżową. "Umiarkowanie pozytywny sygnał"
Rynki
złoto, srebro, metale szlachetne
Co się dzieje ze srebrem i złotem? To najwyższy poziom w historii
Rynki
shutterstock_2145538693
Tyle wyniesie kurs złotego w 2026 roku. Nowa prognoza
Rynki
barszcz shutterstock_2565562495_1
"Jest gorzej, dlatego jest lepiej". Co zrobić z jedzeniem po świętach?
Z kraju
loteria kupon usa shutterstock_1410810515
Gigantyczna wygrana. Tu sprzedano kupon wart prawie 2 miliardy dolarów
Ze świata
Kolektura Lotto
Mamy nowego milionera. Padła główna wygrana
Z kraju
Nowa trasa
"Kluczowy korytarz łączący Europę". Oddano dwa odcinki
Moto
shutterstock_1117907831
Mieszka tam 11 tysięcy osób, 3200 trafi na bruk. "Nie mamy, gdzie się podziać"
Ze świata
shutterstock_1254454795
Ubyło 100 tysięcy miejsc pracy. Branża w kryzysie
Moto
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Raty się zmienią. Eksperci największych banków w Polsce są zgodni
Z kraju
pap_20251023_191
Dwa wieki tradycji, setki milionów sztuk. "Parze królewskiej zajmie kilka dni"
Ze świata
loteria powerball
Gigantyczna kumulacja rozbita. Rekordowe losowanie
Pieniądze
telefon szpieg hacker
Groźne konsekwencje sykofancji. "Powoduje niekorzystne reakcje, nawet psychozy"
Tech
Tankowiec u wybrzeży Wenezueli (zdjęcie ilustracyjne)
USA wprowadzają "kwarantannę". "Wywierają ogromną presję"
Ze świata
shutterstock_2156725749
Niemiecki problem. "Nie ma sygnałów optymizmu"
Ze świata
Mateusz Morawiecki
Pozywają polskie państwo na 1,5 miliarda. Chodzi o decyzję Morawieckiego
Z kraju
Lotnisko Bruksela-Charleroi, Ryanair
Potężna grzywna nałożona na największą linię Europy. "Absurdalna kara"
Turystyka
santander-shutterstock_2283626043
Koniec Santandera, początek Erste. Co to oznacza dla klientów
Z kraju
Siedziba NIS w Nowym Sadzie
Rosjanie rozmawiają z Węgrami. Chodzi o serbskiego giganta
Ze świata
Donald Trump
Dziurawa blokada Trumpa. Statki płyną do USA
Ze świata
Stambuł w Turcji. Zdjęcie ilustracyjne
Płaca minimalna ostro w górę. Wzrost o 27 procent
Ze świata
AdobeStock_1724630987
Zabawka dla dorosłych prezentem roku pod choinkę
Ze świata
shutterstock_2250571743
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
Francuska niższa izba parlamentu uchwaliła ustawę specjalną w związku z brakiem budżetu na 2026 rok
Największy kraj Unii Europejskiej bez budżetu. Ratuje się ustawą specjalną
Ze świata
shutterstock_2239909941
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
Pieniądze
Donald Tusk
Tusk: co ty Jarku wiesz o tankowaniu
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica