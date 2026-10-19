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Ze świata

Eksplozja w cieśninie Ormuz. Iran grozi surowymi środkami

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Cieśnina Ormuz
Trump odrzucił propozycję Iranu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ALI HAIDER
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Tankowiec wpłynął na minę morską w południowej części cieśniny Ormuz. W wyniku eksplozji w maszynowni wybuchł pożar - poinformował Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

Według komunikatu marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC Navy), opublikowanego w niedzielę, na który powołują się irańskie media, tankowiec zamierzał wypłynąć z cieśniny przy wyłączonych systemach lokalizacji i nawigacji, ignorując zasady przemieszczania się przez cieśninę ustalone przez władze irańskie. 

"Jeśli statki przepływające w rejonie cieśniny Ormuz wyłączą swoje systemy nawigacyjne i identyfikacyjne, zostaną wobec nich podjęte surowe i zdecydowane środki" - ostrzegł IRGC.

Nazwa tankowca i jego przynależność państwowa nie zostały podane w oświadczeniu.

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Blokada cieśniny Ormuz

W początkach wojny rozpoczętej amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran w lutym br. siły irańskie zaminowały główny tor wodny cieśniny Ormuz. Iran zaczął atakować cywilne statki i zapowiedział trwałe przejęcie pełnej kontroli nad Ormuzem. W odpowiedzi USA ogłosiły blokadę irańskich portów i statków. 

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Przed wybuchem wojny przez cieśninę Ormuz przepływało około jednej piątej światowego handlu ropą naftową i skroplonym gazem ziemnym (LNG). 

Szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi oświadczył w niedzielę, że Iran podtrzymuje propozycję otwarcia cieśniny Ormuz w ciągu siedmiu dni, jeśli USA zaakceptują warunki Teheranu. 

Źródło: PAP
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Tagi:
Cieśnina OrmuzIranKonflikt na Bliskim Wschodzie
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