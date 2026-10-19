Ze świata Eksplozja w cieśninie Ormuz. Iran grozi surowymi środkami Oprac. Paulina Karpińska |

Trump odrzucił propozycję Iranu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ALI HAIDER

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Według komunikatu marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC Navy), opublikowanego w niedzielę, na który powołują się irańskie media, tankowiec zamierzał wypłynąć z cieśniny przy wyłączonych systemach lokalizacji i nawigacji, ignorując zasady przemieszczania się przez cieśninę ustalone przez władze irańskie.

"Jeśli statki przepływające w rejonie cieśniny Ormuz wyłączą swoje systemy nawigacyjne i identyfikacyjne, zostaną wobec nich podjęte surowe i zdecydowane środki" - ostrzegł IRGC.

Nazwa tankowca i jego przynależność państwowa nie zostały podane w oświadczeniu.

Blokada cieśniny Ormuz

W początkach wojny rozpoczętej amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran w lutym br. siły irańskie zaminowały główny tor wodny cieśniny Ormuz. Iran zaczął atakować cywilne statki i zapowiedział trwałe przejęcie pełnej kontroli nad Ormuzem. W odpowiedzi USA ogłosiły blokadę irańskich portów i statków.

>>> Mimo ataków transport przez cieśninę Ormuz "nadal się opłaca"

Przed wybuchem wojny przez cieśninę Ormuz przepływało około jednej piątej światowego handlu ropą naftową i skroplonym gazem ziemnym (LNG).

Szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi oświadczył w niedzielę, że Iran podtrzymuje propozycję otwarcia cieśniny Ormuz w ciągu siedmiu dni, jeśli USA zaakceptują warunki Teheranu.