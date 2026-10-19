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Chiny zaskoczyły wynikiem. Pekin coraz bliżej swojego celu

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Chińska gospodarka przyspiesza i zbliża się do realizacji celu wzrostu wyznaczonego przez Pekin. Jednocześnie kraj nadal zmaga się ze słabym popytem wewnętrznym i kryzysem na rynku nieruchomości.

Chińska gospodarka urosła w trzecim kwartale 2026 r. o 4,5 proc. rok do roku - wynika z danych opublikowanych w poniedziałek przez Narodowy Urząd Statystyczny.

- Ogólnie rzecz biorąc, w pierwszych trzech kwartałach gospodarka narodowa posuwała się naprzód dzięki rozwojowi wysokiej jakości, opartemu na innowacjach, pomimo rosnącej presji - oświadczył wicedyrektor urzędu Mao Shengyong. Zwrócił też uwagę na niestabilne otoczenie międzynarodowe.

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Wzrost chińskiej gospodarki

Osiągnięty w trzecim kwartale wynik okazał się wyższy od prognoz analityków, którzy spodziewali się wzrostu na poziomie 4,4 proc. Oznacza to również przyspieszenie w porównaniu z drugim kwartałem bieżącego roku, kiedy dynamika PKB wyniosła 4,3 proc. W okresie od stycznia do września gospodarka wzrosła o 4,6 proc. Tegoroczny cel wzrostu gospodarczego został obniżony przez Pekin do przedziału 4,5-5 proc. w porównaniu z celem "około 5 proc." obowiązującym w poprzednich latach. Cel ten jest najniższy od kilkudziesięciu lat.

Głównym motorem wzrostu pozostaje sektor eksportowy, napędzany globalnym popytem na technologie związane z branżą sztucznej inteligencji. W samym wrześniu chiński eksport wzrósł aż o 36,3 proc. w ujęciu rocznym. Produkcja przemysłowa zwiększyła się w tym samym miesiącu o 5,5 proc. w ujęciu rocznym.

Z kolei sprzedaż detaliczna wzrosła we wrześniu o 1,1 proc. w ujęciu rocznym. Choć wynik ten wskazuje na wciąż umiarkowane tempo odbudowy konsumpcji, przebił on oczekiwania rynkowe, szacowane na 0,6-0,7 proc., i okazał się najszybszy od marca.

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Maciej Michałek

Bariery w Chinach

Rozwój państwa Środka napotyka jednak na szereg poważnych barier - zwracają uwagę ekonomiści. Wewnętrzne problemy strukturalne to presja deflacyjna, zadłużenie samorządów oraz kryzys w sektorze nieruchomości, gdzie inwestycje spadły w pierwszych trzech kwartałach o 20,6 proc. Dodatkowo na otoczenie zewnętrzne gospodarki wpływa globalny szok energetyczny wywołany konfliktem z Iranem.

W odpowiedzi na te trudności Pekin wdrożył w ostatnich miesiącach dodatkowe środki stymulujące, w tym dopłaty do kredytów hipotecznych, wsparcie finansowe dla sektora prywatnego oraz alokację niewykorzystanych limitów długu na inwestycje infrastrukturalne.

Źródło: PAP
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Tagi:
ChinyGospodarka ChinPKB
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