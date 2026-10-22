Brak paliwa i żywności. Rząd reaguje
"Rada Ministrów zatwierdziła dziś porozumienie ze stowarzyszeniami przewoźników drogowych, uruchomienie wypłat środków oraz nowe rozwiązania dla rolników i rybaków" - przekazała Meloni w serwisie X.
Jak dodała, "rząd wsłuchuje się w głosy osób protestujących w sposób pokojowy i pracuje nad wypracowaniem konkretnych rozwiązań".
Meloni: środki już napływają
W załączonym nagraniu Meloni poinformowała, że środki finansowe już są wypłacane. - To nie są obietnice zawarte w porozumieniu, ale środki, jakie już napływają dla tych sektorów - wyjaśniła.
Jak zaznaczyła, rząd dodaje 106 milionów euro do 434 milionów wyasygnowanych w minionych miesiącach.
Premierka Włoch zapowiedziała także, że przygotowywane są dalsze ulgi dla tych branż w związku ze wzrostem cen paliw.
Kwestia paliwa rolniczego
Na konferencji prasowej po obradach rządu minister rolnictwa i suwerenności żywnościowej Francesco Lollobrigida powiedział, że w ramach pomocy w bardzo krótkim czasie trafi za pośrednictwem Agencji ds. Świadczeń Rolnych 60 milionów euro na pokrycie kosztów paliwa rolniczego.
Kwota ta, zaznaczył, ma na celu "zagwarantowanie zakupu 121 milionów litrów, z dopłatą wynoszącą do 45 eurocentów" za litr.