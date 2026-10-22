Brak paliwa i żywności. Rząd reaguje

Włochy. Zamieszki w Mediolanie 18 października Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: IMAGO/Andrea Calandra/EPA/PAP

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"Rada Ministrów zatwierdziła dziś porozumienie ze stowarzyszeniami przewoźników drogowych, uruchomienie wypłat środków oraz nowe rozwiązania dla rolników i rybaków" - przekazała Meloni w serwisie X.

Jak dodała, "rząd wsłuchuje się w głosy osób protestujących w sposób pokojowy i pracuje nad wypracowaniem konkretnych rozwiązań".

Accordo con le associazioni dell’autotrasporto, risorse già in pagamento e nuove misure per agricoltori e pescatori approvate oggi in Consiglio dei Ministri.

Il Governo ascolta chi manifesta pacificamente e lavora per dare risposte concrete. pic.twitter.com/5rUq1dBtSS — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 22, 2026 Rozwiń

Meloni: środki już napływają

W załączonym nagraniu Meloni poinformowała, że środki finansowe już są wypłacane. - To nie są obietnice zawarte w porozumieniu, ale środki, jakie już napływają dla tych sektorów - wyjaśniła.

Jak zaznaczyła, rząd dodaje 106 milionów euro do 434 milionów wyasygnowanych w minionych miesiącach.

Premierka Włoch zapowiedziała także, że przygotowywane są dalsze ulgi dla tych branż w związku ze wzrostem cen paliw.

Kwestia paliwa rolniczego

Na konferencji prasowej po obradach rządu minister rolnictwa i suwerenności żywnościowej Francesco Lollobrigida powiedział, że w ramach pomocy w bardzo krótkim czasie trafi za pośrednictwem Agencji ds. Świadczeń Rolnych 60 milionów euro na pokrycie kosztów paliwa rolniczego.

Kwota ta, zaznaczył, ma na celu "zagwarantowanie zakupu 121 milionów litrów, z dopłatą wynoszącą do 45 eurocentów" za litr.