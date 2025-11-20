Nagle zgasły latarnie. Poranny blackout w Paryżu

Blackout w Pradze. Relacja Wojciecha Skrzypka Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

O godz. 6.30 niektóre ulice w XV dzielnicy Paryża pogrążyły się w ciemności, gdy zgasły latarnie, przestała też działać uliczna sygnalizacja świetlna. W Malakoff pod Paryżem niektórzy mieszkańcy nie mogli otworzyć drzwi na klatkach schodowych, bo nie działały elektryczne przyciski.

Przed godz. 7 wstrzymano ruch linii 12 w metrze, ale po krótkim czasie ruch wznowiono.

Po godz. 7 około 55 tys. gospodarstw domowych nadal nie miało elektryczności. O godz. 7.10 pozbawionych prądu było już tylko około 2,6 tys. gospodarstw.

Jak przekazał operator sieci, koncern Enedis, powodem awarii był błąd techniczny na jednej z podstacji w miejscowości Issy-les-Moulineaux.

OGLĄDAJ: TVN24 HD