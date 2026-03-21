Awaria w aptekach i hurtowniach leków w całej Europie

"Trwa ogólnoeuropejska awaria systemu PLMVS nadzorowanego przez Krajową Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków. Awaria dotyczy aptek i hurtowni farmaceutycznych" - napisała na X Naczelna Izba Aptekarska.
"Prosimy o cierpliwość"
PLMVS to Europejski System Weryfikacji Autentyczności Leków. Naczelna Izba Aptekarska powiadomiła, że system praktycznie nie działa lub działa z olbrzymimi opóźnieniami. "Znacząco wydłuża to czas obsługi pacjentów w aptekach, a nawet ją paraliżuje. Farmaceuci nie mają na to żadnego wpływu, prosimy o cierpliwość" - poinformował samorząd farmaceutów.
Według NIA system nie działa między innymi w Polsce, Austrii, Francji, Norwegii, Belgii, Niemczech, na Węgrzech, na Łotwie, w Portugalii, Rumunii, Holandii i Słowacji.
Opracował Wiktor Knowski /akw
