Awaria w aptekach i hurtowniach leków w całej Europie

"Trwa ogólnoeuropejska awaria systemu PLMVS nadzorowanego przez Krajową Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków. Awaria dotyczy aptek i hurtowni farmaceutycznych" - napisała na X Naczelna Izba Aptekarska.

"Prosimy o cierpliwość"

PLMVS to Europejski System Weryfikacji Autentyczności Leków. Naczelna Izba Aptekarska powiadomiła, że system praktycznie nie działa lub działa z olbrzymimi opóźnieniami. "Znacząco wydłuża to czas obsługi pacjentów w aptekach, a nawet ją paraliżuje. Farmaceuci nie mają na to żadnego wpływu, prosimy o cierpliwość" - poinformował samorząd farmaceutów.

AWARIA SYSTEMU PLMVS

Trwa ogólnoeuropejska awaria systemu PLMVS nadzorowanego przez Krajową Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków. Awaria dotyczy aptek i hurtowni farmaceutycznych.



— Naczelna Izba Aptekarska (@NaczelnaA) March 21, 2026

Według NIA system nie działa między innymi w Polsce, Austrii, Francji, Norwegii, Belgii, Niemczech, na Węgrzech, na Łotwie, w Portugalii, Rumunii, Holandii i Słowacji.

Opracował Wiktor Knowski /akw