Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Awaria w aptekach i hurtowniach leków w całej Europie

Dotychczas aptekarze dyżurowali za darmo. Teraz NFZ ma im zapłacić
Cicha epidemia depresji. Leki przyjmuje prawie dwa miliony Polaków
Źródło: TVN24
Awarii uległ Europejski System Weryfikacji Autentyczności Leków (PLMVS). Według informacji Naczelnej Izby Aptekarskiej może ona spowodować znaczne wydłużenie lub zupełnie uniemożliwienie obsługi pacjentów w aptekach w Polsce i innych krajach.

"Trwa ogólnoeuropejska awaria systemu PLMVS nadzorowanego przez Krajową Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków. Awaria dotyczy aptek i hurtowni farmaceutycznych" - napisała na X Naczelna Izba Aptekarska.

Premier: chcę, żeby system znowu stanął na nogach
Dowiedz się więcej:

Premier: chcę, żeby system znowu stanął na nogach

TVN24

"Prosimy o cierpliwość"

PLMVS to Europejski System Weryfikacji Autentyczności Leków. Naczelna Izba Aptekarska powiadomiła, że system praktycznie nie działa lub działa z olbrzymimi opóźnieniami. "Znacząco wydłuża to czas obsługi pacjentów w aptekach, a nawet ją paraliżuje. Farmaceuci nie mają na to żadnego wpływu, prosimy o cierpliwość" - poinformował samorząd farmaceutów.

Według NIA system nie działa między innymi w Polsce, Austrii, Francji, Norwegii, Belgii, Niemczech, na Węgrzech, na Łotwie, w Portugalii, Rumunii, Holandii i Słowacji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski /akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
LekiZdrowieApteki
Zobacz także:
Donald Trump
USA i Izrael zaatakowały irański kompleks nuklearny
Ze świata
GettyImages-1821107484
"Status najbogatszego człowieka świata nie sprawia, że jest bezkarny"
Ze świata
shutterstock_2117281391
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
Pieniądze
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Kiedy wypada niedziela handlowa? Będzie można zrobić zakupy przed Wielkanocą
Handel
Gala TYTANI OTOMOTO 2026
TYTANI OTOMOTO 2026. Gala, która pokazuje, jak dziś buduje się zaufanie w motoryzacji 
MATERIAŁ PROMOCYJNY
pap_20260306_0NU
Premier: te narzędzia musimy zachować na najczarniejszą godzinę
Pieniądze
Donald Trump
Waszyngton aktualizuje zasady handlu rosyjską ropą
Ze świata
Władysław Kosiniak-Kamysz i Karol Nawrocki
"Nie odpuścimy tych pieniędzy". PSL ma poprawioną wersję projektu Nawrockiego
Z kraju
Donald Trump
Niemcy o największym błędzie Trumpa. "Świat będzie musiał za to zapłacić"
Ze świata
Donald Trump prezydent USA
Trump chce uprzedzić regulacje stanowe. Oto ramy nowej polityki
Tech
Władimir Putin
Putin zaciera ręce. "Jest to jeszcze bardziej prawdopodobne"
Ze świata
Karta płatnicza
Największy bank w Polsce ostrzega klientów przed utrudnieniami
Z kraju
shutterstock_2704390369
O to kłócą się politycy. Wyjaśniamy
Wiktor Knowski
Zaminowanie cieśniny Ormuz
Śmiertelne strategie w cieśninie Ormuz. Tak walczą Iran i USA
Ze świata
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Drenaż portfeli. Nowe prognozy analityków
Rynki
Viktor Orban
Orban: padły ostre słowa
Ze świata
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Podwyżki biur podróży. UOKiK: można odstąpić od umowy
Z kraju
Jest akt oskarżenia w wątku prania brudnych pieniędzy afery SKOK Wołomin
"To ważny sygnał refleksji". Zwrot w sprawie SKOK Wołomin
Z kraju
urząd, urzędnik, imigracja
Awaria w urzędach w całym kraju. "Ponownie możliwa jest realizacja usługi"
Z kraju
Stacja paliw na Słowacji
Polacy tankują, Słowacy ograniczają. Tak to wygląda na słowackiej stacji paliw
Ze świata
Kuba
Brak prądu, brak wody. Paraliż w stolicy
Ze świata
kontenerowiec long beach
Groźny incydent podczas sztormu. Kontenery wypadły za burtę
Ze świata
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
Przełomowa decyzja NSA. Chodzi o małżeństwa jednopłciowe
Z kraju
Chark (wyspa)
Ropa w dół, analitycy w strachu. "Może gwałtownie podnieść ceny"
Rynki
Scott Bessent
Doradca Trumpa: użyjemy irańskich baryłek przeciwko Iranowi
Ze świata
ZLOTO
Ceny złota rosną po czwartkowym tąpnięciu
Rynki
Samochody na wyspie Lamu, Kenia
Tysiące samochodów zaskoczyły kenijski port. Miały płynąć do Dubaju
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła szóstka w Lotto Plus
Z kraju
Donald Trump prezydent USA
Trump: powiedziałem Netanjahu, żeby tego nie robił
Ze świata
shutterstock_2523824573
"W najczarniejszych snach nie przypuszczałem". Bardzo złe wieści z Kataru
Ze świata
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

