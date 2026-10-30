Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Awaria podmorskiego kabla na Bałtyku

|
forum-0441493011 (1)
Próba podpalenia stacji bazowej Starlinka na Litwie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Lukas Balandis /15min.lt/Scanpix Baltix / TT newsagency / Forum
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Podmorski kabel NordBalt został uszkodzony w piątek po południu - poinformował szwedzki operator sieci przesyłowej Svenska Kraftnaet. Linia łączy Nybro na południu Szwecji z Kłajpedą na Litwie.

Według rzecznika Svenska Kraftnaet Tobiasa Oestberga trwa ustalanie przyczyny usterki, która - jak zapewnił - nie miała negatywnego wpływu na funkcjonowanie sieci energetycznej. 

Przeciwdziałanie cenom energii

Wcześniej litewski operator Litgrid przekazał litewskiemu nadawcy publicznemu LRT, że do przerwania połączenia doszło na skutek awarii po stronie szwedzkiej.

Na Litwie uruchomiono rezerwy energii, a dostawy do tamtejszych odbiorców nie zostały przerwane. 

To samo połączenie w listopadzie 2024 r. było bliskie uszkodzenia na skutek działania kotwicy. Wówczas chiński statek handlowy Yi Peng 3 przepłynął przez Bałtyk, niszcząc dwa kable telekomunikacyjne, łączące Szwecję z Litwą oraz Finlandię z Niemcami.  

Kabel NordBalt został uruchomiony w 2016 r., aby wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Litwy oraz poprzez przesył między państwami przeciwdziałać wysokim cenom prądu.

Połączenie ma długość 450 km i przepustowość do 700 megawatów. Właścicielami infrastruktury są spółki Svenska Kraftnaet oraz Litgrid. 

Zasalutował, potem zamilkł. "Największy akt sabotażu w najnowszej historii"
Dowiedz się więcej:

Zasalutował, potem zamilkł. "Największy akt sabotażu w najnowszej historii"

Maja Piotrowska

Dopłaty do prądu w Szwecji

W Szwecji w październiku występują wysokie ceny energii elektrycznej. W piątek rząd ogłosił, że mieszkańcy Skanii oraz niektórych innych regionów na południu kraju będą mogli liczyć na dopłaty od państwa.

Podobny mechanizm zastosowano na początku tego roku w następstwie kryzysu paliwowego, a także po 2022 r., gdy wystąpiły rekordowe ceny gazu.  

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
SzwecjaLitwa
Zobacz także:
shutterstock_2044480022
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
telefon, bankomat, smartfon
"Utrudniony dostęp". Banki ostrzegają klientów
Pieniądze
Niemieckie pociski Patriot
Departament Stanu zdecydował w sprawie rakiet dla Ukrainy
Ze świata
SAMOLOT LOT
Ostatni taki lot. "Zamknięcie pewnego rozdziału"
Turystyka
Binance
Ukradli klucz do skarbca i w 20 minut go wyczyścili
Tech
Korea Północna obchodzi 78. rocznicę założenia
Największy taki atak. "Punkt wyjściowy" Kima
Łukasz Figielski
orlen siedziba shutterstock_2760371721
Wyjście z aresztu za poręczeniem majątkowym. Decyzja w sprawie byłego kierownictwa Orlenu
Z kraju
Binance
Śledztwo w sprawie Binance. FBi i Secret Service współpracują
Ze świata
paliwo stacja tankowanie shutterstock_4207031125
Zmiany na stacjach paliw. Kierowcy odczują je już na początku listopada
Pieniądze
Papież Leon XIV (11.04.2025)
Papież ostrzega przed AI. "Maszyny są narzędziami, nie osobami"
Ze świata
cieśnina Ormuz
Incydenty w cieśninie Ormuz. Tankowce "zapłonęły i eksplodowały"
Ze świata
chiny fabryka magazyn paczki shutterstock_557894959
Paczki spoza UE będą jeszcze droższe. Od listopada nowa opłata
Pieniądze
pap_20171023_2BL
Twierdziły, że zachorowały po stosowaniu Roundupu. Jest werdykt
Ze świata
Sławomir Mentzen i Przemysław Wipler, posłowie Konfederacji
"Możliwy konflikt". Czarzasty reaguje na doniesienia o Wiplerze
Z kraju
shutterstock_1178718628
Bary mleczne z nieprawidłowościami. Są wyniki kontroli
Z kraju
Piotr Borys, prezes CPK
Jest nowy prezes spółki CPK. "Port Polska to zobowiązanie, także wobec przyszłych pokoleń"
Z kraju
Siedziba UE - flagi państw członkowskich
Europa z rekordowym zadłużeniem. Polska zwraca uwagę
Pieniądze
tankowanie benzyna stacja paliwo
Ceny paliw na weekend. Nowe stawki
Pieniądze
zakupy inflacja
Inflacja w Polsce w dół. Tusk: spadła, bo zmusiliśmy prezydenta
Pieniądze
Donald Tusk
Tusk: Polska staje się energetyczną potęgą na Bałtyku
Z kraju
Jensen Huang
Nvidia w centrum afery szpiegowskiej. "Czyste oszczerstwo"
Ze świata
Alesund Norwegia shutterstock_2647089015
Norwegia z podatkiem turystycznym. Pierwsze gminy dostały zgodę
Turystyka
smartfon telefon shutterstock_2733355649
Cios w chińskich operatorów. USA szykują nowe restrykcje
Tech
Dyrektor generalny Binance Richard Teng
Atak hakerów, skradziono miliardy dolarów. Szef Binance zabrał głos
Ze świata
shutterstock_2683518095
Gigantyczny spadek wartości Google. Inwestorzy reagują
Tech
Zakupy
Zakupy przed 1 listopada. Sklepy wydłużają godziny otwarcia
Pieniądze
Mediolan, Włochy
Ważny komunikat MSZ. Radzi "omijanie miejsc zgromadzeń"
Ze świata
Binance
"Największy atak hakerski w historii". Zniknęły miliardy dolarów
Ze świata
Szefowa EBC Christine Lagarde
Lagarde zaskoczyła decyzją. Kto przejmie stery w Europejskim Banku Centralnym?
Ze świata
Władimir Putin
Eksport oleju napędowego. Rosja podjęła decyzję
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica