Awaria podmorskiego kabla na Bałtyku
Według rzecznika Svenska Kraftnaet Tobiasa Oestberga trwa ustalanie przyczyny usterki, która - jak zapewnił - nie miała negatywnego wpływu na funkcjonowanie sieci energetycznej.
Przeciwdziałanie cenom energii
Wcześniej litewski operator Litgrid przekazał litewskiemu nadawcy publicznemu LRT, że do przerwania połączenia doszło na skutek awarii po stronie szwedzkiej.
Na Litwie uruchomiono rezerwy energii, a dostawy do tamtejszych odbiorców nie zostały przerwane.
To samo połączenie w listopadzie 2024 r. było bliskie uszkodzenia na skutek działania kotwicy. Wówczas chiński statek handlowy Yi Peng 3 przepłynął przez Bałtyk, niszcząc dwa kable telekomunikacyjne, łączące Szwecję z Litwą oraz Finlandię z Niemcami.
Kabel NordBalt został uruchomiony w 2016 r., aby wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Litwy oraz poprzez przesył między państwami przeciwdziałać wysokim cenom prądu.
Połączenie ma długość 450 km i przepustowość do 700 megawatów. Właścicielami infrastruktury są spółki Svenska Kraftnaet oraz Litgrid.
Dopłaty do prądu w Szwecji
W Szwecji w październiku występują wysokie ceny energii elektrycznej. W piątek rząd ogłosił, że mieszkańcy Skanii oraz niektórych innych regionów na południu kraju będą mogli liczyć na dopłaty od państwa.
Podobny mechanizm zastosowano na początku tego roku w następstwie kryzysu paliwowego, a także po 2022 r., gdy wystąpiły rekordowe ceny gazu.