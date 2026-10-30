Awaria podmorskiego kabla na Bałtyku

Próba podpalenia stacji bazowej Starlinka na Litwie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Lukas Balandis /15min.lt/Scanpix Baltix / TT newsagency / Forum

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Według rzecznika Svenska Kraftnaet Tobiasa Oestberga trwa ustalanie przyczyny usterki, która - jak zapewnił - nie miała negatywnego wpływu na funkcjonowanie sieci energetycznej.

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Przeciwdziałanie cenom energii

Wcześniej litewski operator Litgrid przekazał litewskiemu nadawcy publicznemu LRT, że do przerwania połączenia doszło na skutek awarii po stronie szwedzkiej.

Na Litwie uruchomiono rezerwy energii, a dostawy do tamtejszych odbiorców nie zostały przerwane.

To samo połączenie w listopadzie 2024 r. było bliskie uszkodzenia na skutek działania kotwicy. Wówczas chiński statek handlowy Yi Peng 3 przepłynął przez Bałtyk, niszcząc dwa kable telekomunikacyjne, łączące Szwecję z Litwą oraz Finlandię z Niemcami.

Kabel NordBalt został uruchomiony w 2016 r., aby wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Litwy oraz poprzez przesył między państwami przeciwdziałać wysokim cenom prądu.

Połączenie ma długość 450 km i przepustowość do 700 megawatów. Właścicielami infrastruktury są spółki Svenska Kraftnaet oraz Litgrid.

Dopłaty do prądu w Szwecji

W Szwecji w październiku występują wysokie ceny energii elektrycznej. W piątek rząd ogłosił, że mieszkańcy Skanii oraz niektórych innych regionów na południu kraju będą mogli liczyć na dopłaty od państwa.

Podobny mechanizm zastosowano na początku tego roku w następstwie kryzysu paliwowego, a także po 2022 r., gdy wystąpiły rekordowe ceny gazu.