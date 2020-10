"I znowu to się stało. Z dnia na dzień została zamknięta branża"

Apelowaliśmy do rządu, by decyzje dotyczące zamykania branż z powodu epidemii wywołanej koronawirusem były podejmowane z wyprzedzeniem. Teraz z dnia na dzień zamykana jest ta związana z cmentarzami - stwierdził wiceprezes Business Centre Club Łukasz Bernatowicz.

"I znowu to się stało"

Wiceprezes Business Centre Club Łukasz Bernatowicz podkreślił, że organizacja apelowała do władz, by decyzje dotyczące zamykania branż w związku z COVID-19 były podejmowane z odpowiednim wyprzedzeniem. Żeby nie stało się tak jak wcześniej z branżą restauracyjną czy fitness, które - jak podkreślił - z dnia na dzień dowiedziały się, że są wprowadzone kolejne obostrzenia bądź musieli zamknąć biznes.

Producenci kwiatów i handlowcy liczą straty

- Decyzja o zamknięciu cmentarzy - red.), to kilkaset tysięcy złotych strat i pół roku pracy na marne - powiedział w rozmowie z PAP podwarszawski hodowca chryzantem Marek Kozłowski. Jak dodał, tradycyjnie 31 października, oraz 1 i 2 listopada to 90 proc. rocznej sprzedaży chryzantem. - Przy mojej produkcji ok. 40 tys. chryzantem straty to ok. 300 tys - ocenił Kozłowski.