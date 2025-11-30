Logo TVN24
Z kraju

Opłaty także w weekendy i święta. Zmiany dla turystów

krupówki Zakopane
Reporter TVN24 Jerzy Korczyński z zimowego Zakopanego
Źródło: TVN24
Od grudnia w Zakopanem zacznie obowiązywać nowa Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, w której opłaty będą pobierane także w weekendy i dni świąteczne. Możliwość pobierania opłat w dni wolne od pracy została wprowadzona za sprawą zmian uchwalonych przez Sejm w kwietniu bieżącego roku.

Opłaty za parkowanie w Zakopanem będą pobierane codziennie w godzinach 8.00–21.00 we wszystkich strefach. Według władz miasta nowe zasady mają poprawić rotację pojazdów oraz zwiększyć dostępność miejsc postojowych w rejonach najczęściej odwiedzanych przez turystów, m.in. przy Krupówkach czy przy popularnych szlakach turystycznych.

Stosowne opłaty należy uiszczać w parkometrach lub przez aplikacje mobilne.

Opłaty za parking w Zakopanem

Minimalna opłata wyniesie 4 zł z pół godziny postoju. Za pierwszą godzinę postoju kierowcy zapłacą 6 zł, za drugą 7 zł, za trzecią 8,20 zł, natomiast za czwartą i każdą kolejną godzinę — 6 zł.

Z nowych regulacji skorzystają także mieszkańcy posiadający Zakopiańską Kartę Mieszkańca. Osoby z aktywnym pakietem parkingowym będą uprawnione do bezpłatnego postoju: jednorazowo przez 120 minut lub dwukrotnie po 60 minut dziennie.

Bezpłatny bilet będzie można pobrać w parkometrze lub wygenerować poprzez aplikacje mobilne.

Strefa płatnego parkowania

Wprowadzenie strefy parkingowej w Zakopanem było możliwe dzięki kwietniowym zmianom w ustawie o drogach publicznych. Domagały się ich samorządy uzdrowiskowe i turystyczne.

Miejscowości te z zadowoleniem przyjęły decyzję Sejmu, argumentując ją koniecznością uporządkowania parkowania w dni wolne, kiedy notowane są największe kumulacje samochodów na parkingach przy popularnych atrakcjach. Zmiany mają na celu nie tylko pobieranie opłaty za postój, ale także zwiększenie rotacji pojazdów, poprawę dostępności miejsc parkingowych przy atrakcjach turystycznych oraz umożliwienie gminom skuteczniejszego zarządzania ruchem w najbardziej obleganych okresach.

Jak zwracają uwagę władze Zakopanego, dotychczasowe zwolnienie z opłat parkingowych w dni wolne prowadziło do wielogodzinnego blokowania miejsc przez te same pojazdy. Dzięki nowemu prawu gminy poniżej 100 tys. mieszkańców mogą samodzielnie decydować o poborze opłat w weekendy.

Wprowadzenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania w Zakopanem wynika z uchwały Rady Miasta z dnia 23 października 2025 r. Podobne regulacje dotyczące parkingów wejdą w życie od nowego roku m.in. w Krynicy-Zdroju i Muszynie.

pc

Autorka/Autor: /dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

