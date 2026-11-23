Premier Tusk na gali stulecia PKP Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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- Wiem, że dzięki waszym wysiłkom, waszej pracy, będziemy mogli w przyszłym roku poniżej dwóch godzin jechać z Warszawy i do Krakowa, i do Katowic. Wy wiecie lepiej ode mnie, ale chciałbym, żeby jednak to cała Polska usłyszała, ile miast pozbawionych połączeń kolejowych z różnych powodów znowu wraca na mapę kolei - powiedział Tusk, zwracając się do kolejarzy.

Zwrócił uwagę, że w poprzednich latach Polska przeznaczyła duże kwoty na rozbudowę dróg, teraz inwestuje w kolej. Przypomniał, że z Krajowego Planu Odbudowy oraz Funduszu Spójności pochodzi odpowiednio 18 mld zł i 24 mld zł właśnie na rozwój kolei.

- Polska w całej Europie najwięcej inwestuje w rozwój kolei - podkreślił.

Tusk o rozwoju polskiej kolei

Szef rządu dodał, że liczba pasażerów przewożona co roku przez polską kolej jest podobna do liczby mieszkańców całej Unii Europejskiej.

- Połączyliśmy wiele miast powiatowych. Mamy ten ambitny i bardzo realistyczny program 100 minut. (...) Ale najlepszą recenzją waszej pracy, waszych wysiłków jest to, co dzisiaj Polki i Polacy myślą o kolei. Polacy przesiadają się z samochodów na kolej; ona jest szybka, punktualna, komfortowa - podkreślił.

- Chcę, abyśmy się mogli spotkać mniej więcej za rok o tej porze i wsiądziemy razem do pociągu do Katowic albo do Krakowa. Pojedziemy z tą prędkością 250 (km/h) i w niecałe dwie godziny dojedziemy na Śląsk albo do Małopolski - dodał premier.

Kolej w Polsce

Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak podkreślił, że tegoroczny październik był najlepszym miesiącem pod względem przewozów na kolei od 32 lat. - Od 1994 roku nie mieliśmy miesiąca, w którym przewieźliśmy 44 miliony pasażerów. Już blisko 1,5 miliona pasażerów dziennie korzysta z naszych usług - dodał.

- To jest bardzo wymierny efekt waszej codziennej pracy. Codziennej pracy dyżurnych ruchu, konduktorów, kierowników pociągów, maszynistów i całej wielkiej rodziny kolejarskiej, która ramię w ramię, po kolei dokłada swoją cegiełkę do tego, żeby każdy z tych 1,5 miliona pasażerów przejechał swój dystans, swoją trasę, bezpiecznie - podkreślił Malepszak, zwracając się do kolejarzy.

Wiceszef resortu infrastruktury przekazał również, że kolej w Polsce w tym roku przewiezie ponad 470 mln pasażerów. - Jesteśmy na drodze do pół miliarda pasażerów w przyszłym roku - dodał.

Podkreślił, że za trzy tygodnie, po wejściu w życie nowego rozkładu jazdy, codziennie w Polsce uruchamianych będzie siedem tysięcy pociągów dobowo. - Łącząc z ruchem towarowym, zbliżymy się już do poziomu dziewięciu tysięcy pociągów dobowo. Nasza sieć kolejowa nigdy nie doświadczyła takiego ruchu, nigdy nie doświadczyła takich liczb - dodał Malepszak.