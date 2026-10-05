Spotkanie na szczycie sektora. "Labirynt nowych regulacji"

Magdalena Bigaj o higienie cyfrowej. "Zasada, która naprawdę zmienia sytuację w domu" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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53. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży mediów elektronicznych, telekomunikacji i rynku szerokopasmowego w Polsce. Udział w niej wezmą operatorzy telekomunikacyjni, nadawcy, regulatorzy rynku, przedstawiciele rządu i samorządów oraz dostawcy technologii. Tegoroczna edycja poświęcona będzie m.in. sztucznej inteligencji, deregulacji, cyberbezpieczeństwu, przyszłości rynku operatorów oraz regulacjom telekomunikacyjnym.

Uczestnicy 53. Konferencji PIKE

Wśród gości wydarzenia pojawią się m.in. wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, przewodniczący sejmowej komisji ds. deregulacji Ryszard Petru, wiceprzewodniczący komisji gospodarki narodowej i innowacyjności Adam Szejnfeld czy poseł Koalicji Obywatelskiej, były przewodniczący SLD Grzegorz Napieralski.

Na konferencji spotkają się również czołowi przedstawiciele branży, w tym prezes zarządu PIKE Bogdan Łaga, doradca zarządu D. Little Piotr Baranowski, członek rady nadzorczej Vectra Tomasz Żurański czy prezeska zarządu Fiberhost Marta Wojciechowska.

W ramach wydarzenia odbędą się dyskusje o przyszłości rynku, panele eksperckie i prezentacje najważniejszych trendów, które kształtują branżę. Ważnym elementem mają być również debaty o wyzwaniach regulacyjnych, otoczeniu prawnym i przyszłości rynku komunikacji elektronicznej. Producenci zaprezentują również innowacyjne rozwiązania, najnowsze produkty i nowe technologie dla branży mediów.

"Ważny moment dla polskiej telekomunikacji"

Na wydarzeniu wręczone zostaną również Tytanowe Oka dla nadawców i twórców najlepszych programów telewizyjnych.

Zostaną one przyznane w trzech głównych kategoriach: Produkcja roku, Wydarzenie roku i Debiut roku z potencjałem. Ponadto, niezależnie od zgłoszeń konkursowych, Prezes Zarządu PIKE na wniosek Kapituły przyzna nagrody specjalne: Honorowe Tytanowe Oko oraz wyróżnienie w kategorii Współpraca z operatorami.

- Rok 2026 to C dla polskiej telekomunikacji. Burzliwy krajobraz geopolityczny, labirynt nowych regulacji europejskich i rosnąca rola cyberbezpieczeństwa wymagają od nas wspólnego głosu - stwierdził prezes PIKE Bogdan Łaga.

Partnerem strategicznym konferencji jest TVN.