Nowy prezes polskiego giganta. Jest decyzja
Rada nadzorcza PZU podjęła uchwałę w sprawie powołania Bogdana Benczaka w skład zarządu, powierzając mu funkcję prezesa pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego - podała w komunikacie spółka.
"Do czasu uzyskania zgody, o której mowa powyżej, Rada Nadzorcza powierzyła Panu Bogdanowi Benczakowi pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu w zakresie dopuszczalnym przez stosowne przepisy" - przekazano.
Kim jest Bogdan Benczak
W komunikacie podano, że Bogdan Benczak od lutego 2025 r. był dyrektorem zarządzającym ds. korporacyjnych w Grupie PZU.
Jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów menedżerskich MBA na Uniwersytecie Gdańskim. "Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w organach nadzorczych i zarządczych spółek w Polsce i w państwach bałtyckich" - przekazano.
W ostatnich latach "pełnił kluczowe funkcje w wielu podmiotach wchodzących w skład Grupy PZU".
Odwołanie Klesyka z funkcji prezesa PZU
Na początku sierpnia dotychczasowy prezes PZU Andrzej Klesyk został odwołany z funkcji, a jego obowiązki czasowo przejął Tomasz Tarkowski.
Ministerstwo Aktywów Państwowych argumentowało dymisję Klesyka potrzebą dostosowania polityki zarządczej spółki do celów właścicielskich oraz koniecznością skuteczniejszej realizacji strategii rozwoju.
Zapewniło również, że "nie wpływa na projekty realizowane przez spółkę".
O PZU
Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.
Na czele Grupy stoi PZU - spółka giełdowa. W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie, Link4 TU, TUW PZUW, Alior Bank, Bank Pekao. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 milionów klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.
Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock