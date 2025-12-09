Logo TVN24
Z kraju

"To kwestia teraz istotna społecznie". Prokuratura wyjaśnia

Przemysław Nowak
Rzecznik produkratury Przemysław Nowak o nowym zespole do spraw przestępczości na rynku kryptowalut
Źródło: TVN24
Nie jestem pewien, czy w tym przypadku kluczowe znaczenie ma kwestia nieuregulowanego rynku. Raczej jest to kwestia istotna społecznie - ocenił we wtorek rzecznik prokuratury Przemysław Nowak, komentując powołanie zespołu do spraw przestępczości związanej z rynkiem kryptowalut. 

- Chcemy sprawdzić, czy prokuratura również może w jakiś sposób pomóc, dołożyć swoją cegiełkę, by ten obszar zbadać, zdiagnozować problemy i ewentualnie przyczynić się do ich rozwiązania - mówił na antenie TVN24 Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

- Jak wspomniałem, zjawisko przestępczości okołokryptowalutowej, nazwijmy to ogólnie, jest bardzo szeroką kategorią. Obejmuje różnego rodzaju sprawy: oszustwa, ataki typu ransomware, a także sytuacje, w których kryptowaluty służą jako narzędzie płatnicze przy popełnianiu różnych przestępstw, podobnie jak gotówka. Choć oczywiście gotówka wciąż odgrywa dużo większą rolę. Na tym etapie chcemy przede wszystkim zdiagnozować to zjawisko - dodał.

Prokuratura zajmie się kryptowalutami

W poniedziałek Prokuratura Krajowa poinformowała o powołaniu zespołu do badań aktowych i monitorowania spraw dotyczących przestępczości związanej z funkcjonowaniem rynku kryptowalut.

Zadaniem zespołu - jak poinformowano - jest badanie akt, koordynacja oraz monitorowanie spraw prowadzonych w innych jednostkach prokuratury dotyczących przestępczości związanej z rynkiem kryptowalut. Podkreślono, że zespół nie będzie prowadził własnych postępowań.

Przedmiotem badań zespołu w szczególności mają być, jak wynika z komunikatu, sprawy dotyczące m.in.: nieuprawnionego zaboru środków poprzez nieautoryzowany dostęp i transfer z portfeli kryptowalut, podszywania się pod platformy inwestycyjne w celu wyłudzenia środków finansowych, wykorzystania kryptowalut w procederze prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także szpiegostwa i przestępczości narkotykowej.

Trzech prokuratorów w składzie

"Do zadań zespołu należy przeprowadzenie badań aktowych spraw określonych w powyższych trzech punktach w zakresie prawidłowości ich prowadzenia, wytyczania kierunków postępowania, sprawności realizowania czynności procesowych, jak również zasadności podejmowania końcowych rozstrzygnięć" - dodano w komunikacie. Podkreślono także, że zespół ma również uzyskiwać bieżące informacje o nowych sprawach wpływających do prokuratur.

Jak poinformowano, w skład zespołu weszło trzech prokuratorów z Prokuratury Krajowej, a jego kierownikiem został prok. Krzysztof Bukowiecki, Dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej PK.

Do dnia 31 stycznia 2026 roku zespół ma przedstawić raport z badań aktowych prowadzonych postępowań, który - jak podkreśliła prokuratura - będzie zawierał ocenę prawidłowości prowadzonych postępowań, charakteru przestępczości, skuteczności jej zwalczania przez organy ścigania, i wnioski o charakterze prawnym i organizacyjnym.

Jak wynika z komunikatu, celem powołania tego zespołu jest "ustalenie skali i charakterystyki przestępczości związanej z rynkiem kryptowalut oraz zidentyfikowanie obszarów wymagających ewentualnych zmian prawnych lub organizacyjnych". Jak przekazano, celem jest również wsparcie prokuratorów w prowadzeniu tego rodzaju postępowań.

Autorka/Autor: BC/ToL

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

kryptowalutyProkuratura Krajowa
